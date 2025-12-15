По інвалідність – у Черкаси

Посадовця головного управління ПФУ в Кіровоградській області підозрюють у шахрайстві: мовляв, безпідставно здобув статус інваліда другої групи і за два з половиною роки отримав незаконно майже 196 тисяч гривень пенсії.

Нещодавно у Кропивницькому апеляційному суді вирішувалося питання про запобіжний захід стосовно цього підозрюваного, назвемо його Г. Ні, про взяття його під варту не йшлося. Тим паче, що Г. продовжує працювати в ПФУ, а ці обов’язки незручно виконувати, перебуваючи в ізоляторі. Слідчий поліції всього-на-всього просив заборонити Г. виходити з домівки протягом двох місяців з двадцятої години до шостої (домашній арешт), та судді апеляційного суду вирішили, що в цьому немає потреби, і залишили без зміни ухвалу Фортечного районного про застосування особистого зобов’язання (найм’якший із передбачених законом запобіжних заходів, на кшталт чесного піонерського слова).

Ухвалу Кропивницького апеляційного суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, завдяки чому ми дізналися про деякі деталі кримінальної справи.

Ось про що йдеться в ухвалі. 2022 року Г. подав у Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи несправжні документи про те, що лікувався в тамтешньому медзакладі. На підставі тих документів МСЕК встановила другу групу інвалідності і наприкінці того ж року видала Г. відповідну довідку. На початку 2023 року новоспечений інвалід пред’явив довідку в ГУ ПФУ в Кіровоградській області (де працює), і невдовзі почав отримувати пенсію. З початку лютого 2023 року по кінець червня 2025-го отримав майже 196 тисяч гривень. У липні 2025 року, під час слідства, експерти дійшли висновку, що хвороби Г. не тягнуть на інвалідність, і позбавили його цього статусу.

Про думку підозрюваного на все це можна здогадатися з позиції його захисника, яку викладено в судовій ухвалі. Той називає пред’явлену клієнтові підозру необгрунтованою, а розмір начебто завданої шкоди – не підтвердженим економічною експертизою. Також адвокат звернув увагу на ось яку обставину: з того, що у липні 2025 року Г. позбавлено статусу інваліда, зовсім не випливає, що він незаконно здобув його раніше.

Віктор Іваненко, «УЦ».