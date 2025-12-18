Ножичні підйомники від FORSTOR: де вони використовуються

На будь-якому підприємстві, де працюють із товарами, хочеться оптимізувати процес завантаження й вивантаження. Коли цим займаються люди вручну, щоденна робота з продукцією займає дуже багато часу й потребує великих зусиль.

Щоб прискорити переміщення товарів на складі й заодно максимально скоротити людський фактор, варто купити ножичний підйомник від компанії FORSTOR. Цей гідравлічний пристрій, створений для переміщення не тільки продукції, але й автомобілів чи навіть людей.

Що таке ножичний підйомник: особливості конструкції

Це пристрій, що отримав назву «ножичний» завдяки робочому механізму, який нагадує пару ножиць. Він відрізняється простою, але надійною конструкцією, легко й швидко переміщує вантажі між ярусами. Його можна встановити безпосередньо в зоні завантаження й вивантаження товарів.

Участь людини-оператора в процесі буде мінімальною. Йому потрібно просто керувати переміщенням підйомника через кнопковий пункт тельферного або ліфтового типу. Сама конструкція являє собою платформу для вантажу, а також включає силовий блок (його називають іще маслостанцією), гідравлічний циліндр, підіймальний механізм, розподільну шафу.

Для встановлення підйомника знадобиться бетонний приямок, проте не завжди. Є конструкції, які можна монтувати в шахті. Для обмеженого простору зручно замовити низькопрофільний стіл. Він встановлюється прямо на підлогу або землю та в складеному вигляді займає дуже мало місця.

У яких сферах буде корисним ножичний підйомник

Компанія FORSTOR пропонує сертифіковане обладнання, для встановлення й використання якого на підприємстві не потрібні спеціальні дозволи. Український виробник передбачив не тільки надійність конструкції, але й рішення для безпеки. Щоб уникнути травм внаслідок самовільного переміщення платформи чи падіння вантажу, встановлюють поручні, огорожі тощо.

Переглянути реалізовані проєкти компанії FORSTOR можна тут https://forstor.ua/ua/our-projects/. Український виробник пропонує широкий асортимент, тому ножичні підйомники можуть використовуватись:

на будь-якому підприємстві, де потрібно організувати швидке переміщення вантажів між ярусами. Вашим працівникам не доведеться робити це вручну — ви заощадите не тільки час, але й кошти на оплату їхньої роботи;

для доставки робочих матеріалів. Якщо є потреба в підіймачах з посиленими характеристиками для габаритних предметів, можна вибрати двоножичний варіант. У промислових цехах також актуальні столі-перекидачі з нахилом до 90 градусів;

на багатоярусних парковках і в підземних гаражах. Це спеціальні автомобільні ножичні підйомники, використання яких дозволить вдвічі збільшити місце для зберігання машин. Вантажопідйомність такої моделі становить 2500-6000 кг.

Також варто виділити можливість використання ножичних підйомників для переміщення людей з інвалідністю в громадських місцях, наприклад, у поліклініках. За рахунок спеціальних обмежувачів і захисних поручнів такі конструкції дбають про безпеку маломобільної людини й заодно допомагають створити інклюзивний простір.

Чому варто замовляти в компанії FORSTOR

Це українське підприємство повного циклу, де займаються не тільки проєктуванням і виготовленням, але й доставкою, монтажем, сервісним обслуговуванням. Ножичні підйомники компанії можна використовувати без попереднього отримання дозволів, вони легко інтегруються в робочий процес.

FORSTOR — топ-1 в Україні з виготовлення підйомників для інвалідів, він пропонує рішення для державних і приватних підприємств. Компанія займається виробництвом підіймального обладнання з 2018 року, за цей час її працівниками було реалізовано понад 3000 проєктів.

Підприємство має потужну виробничу базу — це 5 500 м2 сучасного оснащення, в тому числі імпортних станків. У штаті працюють понад 100 кваліфікованих робітників різної спеціалізації. Завдяки відповідальному підходу та активній співпраці FORSTOR входила в список Next250 Форбс Україна.