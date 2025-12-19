Куди військовим та їхнім родинам на Кіровоградщині звертатися по юридичну допомогу

Безплатні сервіси, гарячі лінії та перевірені контакти

Для багатьох військових і їхніх родин на Кіровоградщині юридичні питання стали частиною повсякденного життя. Довідки, рапорти, виплати, комісії та відмови часто забирають більше сил, ніж сама процедура служби чи реабілітації. Щоб захистити свої права й не залишитися сам на сам із системою, важливо знати, куди звертатися по допомогу. Як діяти в таких ситуаціях і де отримати безоплатну правову допомогу — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

З чого почати, якщо права військового порушені

Юристи радять насамперед офіційно зафіксувати проблему. У більшості випадків це дозволяє запустити процес розгляду і надалі оскаржувати рішення.

Рапорт: базовий інструмент для військових

Рапорт залишається основним способом звернення військовослужбовця до командування. Ним повідомляють про порушення, просять надати відпустку, направлення на ВЛК або роз’яснення щодо виплат. Згідно з наказом Міноборони №531:

термінові питання (дисципліна, бойові накази, відпустка, загроза життю) мають розглядати до 48 годин;

інші звернення — до 14 днів.

Подати рапорт можна особисто, поштою, електронною поштою або через застосунок «Армія+». Юристи радять завжди зберігати підтвердження подання.

Заява або скарга: якщо питання не вирішили

Якщо рапорт не дав результату, військовий або член його родини має право подати письмову чи електронну заяву або скаргу відповідно до Конституції України та Закону «Про звернення громадян». Аби звернення було ефективним, варто:

надсилати його рекомендованим листом з описом вкладення;

вимагати письмову відповідь;

зберігати квитанції та повідомлення про вручення.

Суд і омбудсмен: наступний крок

У разі ігнорування звернень або відмови військові можуть захищати свої права в суді. Для ветеранів війни та родин загиблих доступна безоплатна вторинна правова допомога через державну систему БПД за номером 0 800 213 103.

Також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за номером 0 800 501 720, hotline@ombudsman.gov.ua.

Куди звертатися за правовою допомогою

Система безоплатної правової допомоги

Військовослужбовці, які потребують правової допомоги у розв’язанні питань, пов’язаних зі службою чи з іншими життєвими ситуаціями, можуть її отримати від системи безоплатної правової допомоги (БПД). Тут військовим надають безкоштовну первинну правову допомогу, а ветерани війни мають право також на отримання вторинної правової допомоги.

Отримати безоплатну правову допомогу можна:

зателефонувавши на номер контактного центру 0 800 213 103;

через сервіс «Кабінет клієнта», розміщений на сайті системи надання безоплатної допомоги, шляхом подання звернення на електронну пошту;

у приватному чаті системи надання безоплатної правової допомоги у телеграмі/вайбері;

через мобільні застосунки «Безоплатна правова допомога» та «Твоє право».

Безоплатні юридичні консультації для військових та членів їхніх родин від Гончаренко центрів

Всеукраїнська мережа Гончаренко центрів надає безоплатну юридичну допомогу військовим та членам їхніх родин. Щотижня юристи центру проводять понад 1500 онлайн та офлайн консультацій. Тут фахівці консультують бійців з найактуальніших питань від отримання фінансової допомоги і компенсацій до оскарження незаконних дій командування.

Наразі Юридичний Гончаренко центр пропонує безкоштовні первинну юридичну допомогу, консультації для військовослужбовців, підтримку ветеранів, а також юридичну допомогу для родин військових.

Гаряча лінія з надання безоплатної юридичної допомоги від Гончаренко центрів працює щодня 9 до 18:00 за номером телефону +380672042206. Звернення можна залишити телефоном або через усі доступні месенджери: WhatsApp, Telegram, Viber, Signal.

Також свої звернення можна надсилати на електронну пошту lawyergoncharenkoua@gmail.com. За офлайн консультацією можна звернутися безпосередньо у Юридичний центр в Кривому Розі за адресою пр. Гагаріна, 25А.

Юридичні консультації від громадської організації «Юридична сотня»

Громадська організація надає безкоштовні консультації військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей щодо питань проходження військової служби та соціального забезпечення ветеранів.

Зокрема, тут можна одержати такі послуги:

правові консультації з питань проходження військової служби, надання/отримання статусу та отримання пільг відповідно до статусу;

підтримка в питаннях доступу до вторинної правової допомоги;

складання індивідуальних документів правового характеру та зразків таких документів, а саме: заяви, скарги, рапорти, запити, звернення та інші документи правового характеру в досудовому порядку.

Отримати необхідну допомогу можливо на сайті за посиланням або за номером гарячої лінії – 0800 308 100. Підтримка працює з 9:00 до 20:00.

Волонтерський рух «Адвокати ЗСУ»

Довкола цього проекту об’єдналися майже 500 адвокатів-волонтерів, які готові надавати безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин. Найбільше звернень надходить щодо допомоги в пошуку зниклих безвісти, супроводу отримання одноразової грошової допомоги, роз’яснення порядку звільнення, отримання відпустки, нарахування бойових, невиплати грошового забезпечення в належному розмірі, порядку проходження військово-лікарської комісії, допомоги в написанні та подачі рапортів, заяв, скарг і звернень, захисту в кримінальних провадженнях та багато інших. Звернутися по допомогу військовослужбовцям та членам їхніх родин можна за цим посиланням.