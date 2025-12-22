«Сонце взимку»

Таку назву запропонувала директор художньо-меморіального музею ім. О. Осмьоркіна Віта Чернова для виставки нашого талановитого земляка.

15 грудня заслуженому художнику України Анатолію Янєву виповнилося 80 років. А вже наступного дня він презентував нову персональну виставку у Музеї мистецтв. Що знаменно, серед понад 40 його живописних робіт переважна більшість написана в останні роки. Це свідчення творчої активності, наснаги і відданості мистецтву живопису Анатолія Микитовича.

Куратор цієї виставки, а ще набагато раніше, учень Анатолія Янєва художник Анатолій Кімнатний пригадав на відкритті експозиції: «На той час я, звичайно, дивився на Анатолія Микитовича, як на метра. Ми, ті, хто навчалися тоді в художній школі, намагалися наслідувати його манеру, стиль, підхід, відчуття кольору. І тоді, і зараз з Анатолієм Микитовичем дуже приємно мати справу і в професійному плані, і в особистісному. Його картини дуже насичені по тону, по кольору. Це картини, які дарують тепло. Я впевнений, що ця виставка крайня і ми побачимо ще інші».

Від представництва Кіровоградської обласної ради ювіляра привітала Ольга Погрібна: «Ця виставка є своєрідною розмовою вас як митця з поціновувачами вашої творчості, вашого мистецтва, вашого таланту. Так реалістично і правдиво відобразити життя може тільки справжній талановитий митець. Особливо важливим є те, що виставка відкривається у найскладніші для України дні. І сам факт її відкриття підтверджує, що українці – це талановитий, обдарований і миролюбний народ. Стверджуючи це, ми в тому числі перемагаємо і на культурному фронті. А це є складова нашої спільної перемоги».

Художника також привітали рідні, друзі та колеги по цеху. Серед останніх голова обласної організації НСХУ Андрій Хворост: «Суть пана Анатолія – це відданість мистецтву. Спільнота цініть його як друга. Якщо він дає поради, то це поради в тему, поради професійні. Для мене він зразок служіння живопису, зразок співця жіночої краси. Подивіться, ця експозиція у більшості складається з портретів жінок, красивих і роботящих».

Безперечно, творчість нашого земляка вирізняється глибокою людяністю, внутрішньою зосередженістю та чесністю художнього вислову. У центрі його уваги людина та її духовний світ. Провідне місце в доробку митця посідає портрет, у якому художник прагне не лише відтворити зовнішні риси моделі, але й розкрити її психологічний стан, характер, життєвий досвід.

На завершення сам ювіляр подякував захисникам України, працівникам Музею мистецтв і особисто Анатолію Кімнатному за монтаж експозиції та подарував декілька робіт для благодійного аукціону на користь ЗСУ.

Нагадаємо. Анатолій Янєв народився в селі Митрофанівка Новгородківського (нині Кропивницького) району Кіровоградської області. 1974 року закінчив живописний факультет Київського державного художнього інститут (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). 1989 року став членом НСХУ. Викладав у державному педагогічному університеті ім. Винниченка та у дитячій художній школі ім. Осмьоркіна. Лауреат обласної премії у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства ім. Осмьоркіна у номінації «Національна традиція». Твори неодноразово експонувалися на персональних та колективних виставках. Роботи зберігаються у музейних та приватних зібраннях України, Польщі, США, Чехії, Німеччини.