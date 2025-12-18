Пільгова іпотека для військових на Кіровоградщині: як працює програма «єОселя» у 2025-2026 році

У 2025 році військовослужбовці з Кіровоградщини можуть скористатися державною програмою доступного житла «єОселя» на оновлених умовах. Зокрема, мобілізовані військові тепер мають право оформити іпотеку під 3% річних. Про те, хто може скористатися програмою, яке житло дозволено придбати та як оформити кредит, пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що таке програма «єОселя»

«єОселя» — це державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка діє з кінця 2022 року та допомагає українцям придбати власне житло на доступних умовах. Вона регулярно оновлюється з урахуванням воєнного стану та потреб військових.

Станом на кінець 2025 року програмою вже скористалися понад 21,8 тисячі родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 37,4 млрд грн. Серед них — 6 438 військовослужбовців і ветеранів.

Хто може скористатися програмою у 2025 році

Право на участь у програмі мають учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці за контрактом та мобілізовані військові, а також члени їхніх сімей.

10 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке зрівняло мобілізованих і контрактників у доступі до пільгової іпотеки.

Яка процентна ставка діє для військових?

Після змін умови виглядають так:

3% річних — для контрактників і мобілізованих військових;

раніше мобілізовані могли отримати кредит лише під 7%.

«Раніше мобілізовані військові перебували у менш вигідних умовах і могли розраховувати лише на ставку 7%. Зараз цю різницю усунули, і це суттєво розширює можливості для військових, призваних під час війни, отримати власне житло», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Яке житло можна придбати за програмою

У межах «єОселі» дозволено придбати квартиру, приватний житловий будинок, таунхаус або дуплекс. Водночас держава встановила чіткі обмеження щодо площі житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою.

Максимальна площа становить:

для квартири — до 115,5 м²;

для будинку — до 125,5 м².

Ці ліміти діють незалежно від кількості членів сім’ї. Також оновлено вимоги до віку будинку: у Києві та обласних центрах житло має бути не старше 10 років, а в інших населених пунктах вікових обмежень немає.

Подати заявку на участь у програмі можуть громадяни України, які:

досягли 18 років на момент оформлення кредиту;

не старші 70 років на дату його погашення;

не перебувають у санкційних списках;

не беруть участі в інших державних програмах забезпечення житлом.

Пріоритет надається тим, хто не має власного житла або не може ним користуватися через бойові дії чи тимчасову окупацію.

Як оформити іпотеку за програмою «єОселя»

Процедура оформлення іпотеки є максимально простою. Спочатку необхідно подати заявку через портал або застосунок «Дія». Після цього заявник отримує пропозиції від банків-учасників програми та обирає одну з них.

Далі банк перевіряє документи, після чого позичальник підбирає житло, яке відповідає умовам програми. Після погодження укладаються кредитний договір і договір купівлі-продажу, а банк перераховує кошти продавцю.

Окрім першого внеску, варто врахувати додаткові витрати, зокрема:

страхування нерухомості;

нотаріальні послуги;

оцінку майна;

обов’язкові державні збори.

Водночас військові, які втратили житло через війну, можуть використати сертифікат «єВідновлення» для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «єОселя».

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.