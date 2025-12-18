Ялинка на свята: яка відповідальність за незаконний зруб

Перед святами може виникнути спокуса самовільно зрубати ялинку в лісі. Однак є ризик отримати чималий штраф. Тож у підсумку легальна ялинка з лісгоспу може обійтися значно дешевше, ніж відповідальність за незаконний зруб. Яка відповідальність передбачена за незаконну вирубку дерев та як перевірити, чи ялинка легальна — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Якщо незаконно зрубати ялинку в лісі

Можна отримати штраф 510–1 020 грн. А якщо людину вже не вперше за рік штрафують за незаконну вирубку будь-яких дерев у лісі, то 1 020–1 530 грн.

Для посадових осіб штраф передбачено більший — до 5 100 грн за перше порушення, за повторне — від 10 200 до 15 300 грн.

Якщо зрубати ялинку в межах населеного пункту

Для звичайних людей передбачено 170–510 грн штрафу, для посадових осіб або фізичних осіб-підприємців — 510–850 грн.

Коли може настати кримінальна відповідальність

Якщо завдати лісу істотної шкоди. Істотною шкода стає, якщо збитки перевищують 30 280 грн.

Отже, за істотну шкоду лісу передбачено штраф 17–25,5 тис. грн або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження чи позбавленням волі на той самий строк.

Якщо такі дії вчинені повторно чи групою осіб — обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирубка дерев у заповідниках або на територіях природно-заповідного фонду караються штрафом від 25,5 до 34 тис. грн або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Окрім штрафів і кримінальної відповідальності, порушник зобов’язаний відшкодувати збитки, які заподіяно лісу чи заповідним зонам. Розмір шкоди визначають за таксами, які затверджені Постановою КМУ №665 від 23.07.2008 року, і він залежить від діаметра дерева.

Як перевірити, чи ялинка легальна

Напередодні свят місцева влада повідомляє місця, де офіційно дозволено продаж ялинок.

Усі ялинки, сосни та смереки там повинні бути чиповані або містити етикетки з інформацією про лісове господарство та дерево.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, яка відповідальність може настати у конкретній ситуації, як оскаржити необґрунтований штраф, що робити, якщо вас звинувачують у незаконній вирубці, але ви цього не робили.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/