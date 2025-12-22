Метод Ізотова

Ще донедавна, читаючи про викриття псевдоінвалідів серед прокурорів і не натрапляючи в цих повідомленнях згадки про Кіровоградщину, ми чухали потилиці: і що це означає? Невже серед 17 (офіційна кількість) місцевих прокурорів-інвалідів не виявилося жодного фейкового, який спокусився б незаслуженою пенсією? Та, як з’ясувалося нещодавно завдяки виданню OBOZ.UA, щоб мати пенсію в розмірі понад двісті тисяч гривень щомісяця, прокуророві зовсім необов’язково мати довідку про інвалідність, справжню чи липову. Це блискуче довів 44-річний Володимир Ізотов, якого можемо вважати своїм земляком, бо завершив свою 22-річну прокурорську кар’єру саме на Кіровоградщині.

Чистку прокуратури від псевдоінвалідів оголошено рік тому. Дякувати маємо Тетяні Крупі, яка, очолюючи МСЕК на Хмельниччині, легковажно зберігала частину заощаджень вдома – ДБР, нагрянувши з обшуком, знайшло кілька мільйонів доларів і ще кілька в національній валюті. Злі язики кажуть, що до походження цих капіталів причетні псевдоінваліди, в тому числі прокурори, які купили відповідні довідки, щоб мати додатковий постійний дохід у вигляді пенсії. Зеленський провів на цю тему засідання РНБО, розпорядився ліквідувати МСЕК і реформувати пенсійне законодавство: мовляв, досить уже грабувати ПФУ такими нахабними методами. Сотні прокурорів з інвалідністю (і на Кіровоградщині також) за наказом генерального проходять відомчі перевірки. Громадськості стали відомі такі подробиці здобуття прокурорами інвалідності, що мимоволі згадується книжка про солдата Швейка, хоча її персонажам, як не корчили із себе калік та ідіотів, все ж не вдавалося переконати в цьому сувору військову медицину.

Наприклад, один прокурор скалічився прямо в кабінеті, гортаючи кримінальну справу, оформив інвалідність другої групи, але продовжив працювати на шкідливій роботі, поки не запахло смаленим. Інший горопаха поскаржився в МСЕК на «поганий стул», а там, не розібравшись, одразу оформили другу групу, у підсумку – незаконно призначена інвалідська пенсія, за чотири роки набігло майже пів мільйона. Але це – в інших областях, не в нас. А нещодавно виявилося, що викритим прокурорським псевдоінвалідам і не снилася пенсія, яку відсудив у держави наш майже земляк Володимир Ізотов. Хто ж він такий?

У відкритих джерелах повідомляється, що в прокуратурі Володимир Андрійович Ізотов – з липня 2003-го. До переведення на Кіровоградщину (березень 2021-го) трудився на Харківщині. Перша посада у нашому краї – керівник Крoпивницькoї oкружнoї прoкуратури. Задекларував тоді Lexus RX (записаний на дружину, працівницю прокуратури в Харкові) й Ford Focus (записаний на себе). У березні 2024-го Володимира Андрійовича перевели в Олександрійську окружну прокуратуру. Починав прокурором Світловодського відділу, завершив у грудні торік прокурором Онуфріївського. В останній, датованій березнем 2025-го, декларації, вказав дві Toyota Camry, обидві – власність дружини, та особистий Mercedes-Benz C 180. Власного житла Ізотови, якщо вірити деклараціям, не нажили. Доходи – гідні почесної роботи в прокуратурі. Володимир Андрійович отримав торік 1 165 851 гривень, дружина – 437 375.

Можна якось зводити кінці з кінцями, скажете. Так, але, подаючи цю декларацію, Володимир Андрійович ще не відсудив у держави захмарної пенсії. Сталося це 5 грудня нинішнього року – Харківський окружний адміністративний суд зобов’язав ПФУ платити Ізотову 219 тисяч щомісяця. Дослідивши судове рішення, видання OBOZ.UA звернуло увагу ось на що.

За теперішніми законами, прокуророві, щоб вийти на пенсію, треба пропрацювати 25 років, пенсія складатиме 60 відсотків від зарплати. Інший би радувався, отримавши у цілком працездатному віці солідну підтримку від держави. Але Ізотова це не влаштовувало, і попросив суд зобов’язати ПФУ застосувати скасовану норму, згідно якою прокурори мали право на пенсію за двадцятирічного стажу і в розмірі 90 відсотків від зарплати. Аргументував це бажання Володимир Андрійович так: мовляв, влаштовуючись 22 роки тому в прокуратуру, сподівався на ранню високу пенсію. Суд визнав його претензії справедливими.

Нескладно визначити розмір пенсії, яку на підставі тієї, скасованої, норми Ізотов мав би отримувати з урахуванням середньої місячної зарплати у прокуратурі за 2024 рік. 90 відсотків від 97 тисяч гривень – це близько 87 тисяч. Звідки ж взялися 219 тисяч? Ізотов приніс у суд довідку з прокуратури про те, що з 2016 по 2021 роки отримав 9,9 мільйона гривень, і це – без прокурорської зарплати. До цих 9,9 мільйона додали зарплату, розділили на 60 місяців, у підсумку – 219 тисяч гривень пенсії щомісяця.

Але, як з’ясував OBOZ.UA, ті 9,9 мільйона не підтверджуються ізотовськими деклараціями. Видання звернулося за роз’ясненнями до Ізотова. Пенсіонер відповів, що це його персональна інформація і він не збирається її розголошувати.

Отакої! Інший юрист, домігшись справедливості у боротьбі з ПФУ, опублікував би статтю в фаховому журналі. Не сумніваємося, охоче взяли у Ізотова таку статтю і «Вісник прокуратури», і «Держава і право». Але Ізотов тримає свій метод в таємниці.

OBOZ.UA припускає, що 2026 року Ізотов знову судитиметься з ПФУ за пенсію, оскільки уряд під час війни щороку обмежує розмір спецпенсій кількома десятками тисяч гривень. Спробуй прожити на двадцять – тридцять тисяч!

Віктор Іваненко, «УЦ».