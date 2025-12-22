«В ресторанах немає такого обладнання, як в наших школах»

Реформування системи шкільного харчування в Кропивницькому почалося задовго до того, як на нагальність цього питання звернула увагу держава. Про те, що вже зроблено, що в перспективі, ми поговорили з начальницею управління освіти Кропивницької міської ради Ларисою Костенко.

– Ларисо Давидівно, з чого все почалося в Кропивницькому?

– Коли Андрій Павлович (Райкович. – ред.) тільки-но обійняв посаду міського голови, він, відвідавши один із шкільних харчоблоків, поставив завдання: для того, щоб якісно годувати дітей в школах, необхідно переоснастити матеріально-технічну базу. За кошти міського бюджету ми почали проводити ремонти харчоблоків. Ще до початку державної реформи ми відремонтували сім.

– Що передбачає державна реформа?

– Починаючи з 2020 року, за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської в місті розпочато системну модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти. Реформа реалізується за такими напрямками: модернізація інфраструктури, енергоефективність, дотримання стандартів системи HACCP та впровадження сучасної моделі організації харчування «Базова кухня».

Проєктно-кошторисну документацію на шість проєктів ми почали готувати з 20-го року, відкоригували її під нові вимоги і стандарти і направили на конкурс. За 2024-2025 роки в нас відібрано п’ять проєктів. Чотири вже реалізовані, п’ятий перебуває у стадії реалізації з рівнем готовності 45 відсотків. Наступного року ми його завершимо. І в нас є ще чотири проєкти, готових до участі у конкурсі.

– В яких закладах учні вже харчуються по-новому?

– Це Ліцей природничих наук, «Науковий», ліцей «Нова українська школа», «Академічна гімназія», гімназія «Інтелект». Ми відбирали типові заклади, де навчається тисяча і більше дітей. Вкладання державного і міського ресурсу в такі об’єкти дає нам можливість збільшити відсоток охоплення і доступу дітей до якісного харчування і оновленого освітнього простору.

– Що передбачає реформа, крім нового обладнання?

– Це комплексний підхід. Приміщення, зоновані за системою HACCP: прийом продуктів, зберігання, обробка, приготування. Шляхи не перетинаються задля уникнення різного роду забруднень. Відокремлено м’ясний, рибний, овочевий цехи. Створені умови для працівників. На чотири об’єкти ми витратили додатково мільйон гривень, щоб закупити новий посуд і фірмовий одяг.

Встановлено нові системи вентиляції, пожежогасіння. До того ж створено систему доочистки води. Це дуже важливо, і тепер всі діти можуть пити якісну воду. Встановлені спеціальні фонтанчики, звідки школярі набирають воду в свої пляшечки. І ця ж очищена вода використовується для приготування їжі.

– Їжа також змінилася?

– Безумовно. Вона якісна і корисна. Вже немає процесів смаження, тому що все готується або в пароконвектоматі, або на мультипрофільному обладнанні, яке саме очищується, миється. Я вважаю, що в ресторанах Кропивницького немає такого обладнання, як в наших школах.

– А як щодо меню?

– Є визначені норми харчування. На кожен сезон розроблено єдине примірне рекомендоване меню. Державою визначено, які норми дитина має отримати щоденно, на підставі цього розробляється чотиритижневе меню.

А що стосується рецептур, то останній збірник для харчування саме в шкільних їдальнях був випущений ще у 1992 році. Тому оновлений збірник, розроблений за участі Євгена Клопотенка, шкільні кухарі сприйняли позитивно. Він містить не лише рецепти, а й нормативно-технічну документацію, технологічні карти, на які вони спираються.

– Чи передбачається реформування системи харчування дошкільних закладів?

– Ми не чекали, доки почнеться впровадження реформи на рівні дошкільної освіти, змінювали підхід до організації харчування в садочках на рівні зі школами. В школі є обмеження солі, цукру, жирів, таке саме і для дошкільнят.

І ми вже закупили декілька пароконвектоматів, щоб наблизити до стандартів, передбачених реформою. Тому що кожні наступні проєкти більш досконалі, більше відповідають сучасним вимогам. Реформа триває, її результатами всі задоволені.