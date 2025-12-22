Весь рік у центрі уваги

2025-й видався насиченим різними подіями, і за кожною стояли цілком конкретні люди. Редакція «УЦ» вирішила з’ясувати, хто постійно був у полі зору наших експертів весь минулий рік. Вдячні кожному, хто відповів на наші запитання (стилістику збережено) і навіть тим, хто відмовився – це теж позиція.

Отже, хто 2025 року був у центрі вашої уваги в наступних номінаціях:

Серед військових ЗСУ. Серед українських політиків і депутатів усіх рівнів. Серед топ-менеджерів виконавчої та місцевої влади. У сфері науки, культури та спорту. Серед журналістів українських ЗМІ. У блогосфері соцмереж. Антигерої року.

Валерій Добробатько, підприємець, пенсіонер (Кропивницький):

Рибченков, Буданов, Тетяна Черновол, Юрій Касьянов. Залужний, Порошенко, Разумков, Єрмак, Зеленський. — Цуканов, Дорощук, Усик. Бутусов, Казарін, Ілючек. Портніков, Безсмертний, Яніна Соколова, Дубінський . Путін, Трамп, Єрмак.

Дмитро Дорош, музикант (Кропивницький):

Олег Кротов (колега-музикант). — — Олександр Усик. Олена Нікітіна. — — (але якщо чесно, то уряд країни).

Вікторія Косяк, секретар міськради (Олександрія):

Кирило Буданов, Андрій Білецький, (Мадяр) Бровді. — Сергій Кузьменко, міський голова Олександрії; Борис Філатов, міський голова Дніпра, Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА. Олександр Усик. Вікторія Рощина (зважаючи на її трагічну смерть) . «Николаєвский Ванек». Міндіч.

Ігор Козуб, військовий (Кропивницький):

Залужний, Білецький, (Мадяр) Бровді. Зеленський. Райкович (без жартів) і Терехов, міський голова Харкова. Портніков, Яковина, Грозєв. Стерненко, Рашкін, Олександр Кушнарь, Віталій Дрібниця. Усик, Вакарчук, Жадан, Андрухович. Міндіч.

Микола Цуканов, галерист (Кропивницький):

Владислав Степанчук – прикордонник, наймолодший Герой України. Ігор Пархоменко – Герой України, пілот. Ярослав Железняк – народний депутат України. Ігор Терехов – міський голова Харкова. Олександр Усик, Сергій Жадан. Павло Казарін, публіцист і журналіст. Яніна Соколова . Олексій Арестович, Андрій Єрмак.

Віктор Делюрман, підприємець (Кропивницький):

Кирило Буданов, Василь Малюк, Роберт Бровді (Мадяр), Олександр Сирський, Денис Прокопенко. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Валерій Залужний, Михайло Федоров, Юлія Свириденко. Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Андрій Райкович, Олександр Мосін. Олександр Усик, Ярослава Магучіх, Олександр Зінченко, Ліна Костенко, Оксана Забужко. Павло Казарін, Андрій Цаплієнко, Мстислав Чернов, Катерина Соляр, Ірина Узлова. Сергій Асланян, Дмитро Гордон, Роман Цимбалюк, Микола Давидюк, Віталій Дрібниця. Олексій Гончаренко, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Олексій Арестович, Тімур Міндіч.

Роман Волуйко, міський голова (Гайворон):

Валерій Залужний, Кирило Буданов, Василь Малюк, Андрій Білецький, Роберт Мадяр Бровді. Володимир Зеленський, Михайло Федоров, Юлія Свириденко, Дмитро Лубінець. Віталій Кличко, Андрій Садовий, Юлія Свириденко, Борис Філатов. Олександр Усик, Ярослава Магучіх, Мстислав Чернов, Олег Сенцов. Юрій Бутусов, Андрій Цаплієнко. Василь Байдак, Ігор Лаченков, Сергій Притула, Валерій Маркус, Сергій Стерненко. Путін, Лукашенко, Трамп, Орбан.

Василь Даценко, історик, краєзнавець (Кропивницький):