Весь рік у центрі уваги

2025-й видався насиченим різними подіями, і за кожною стояли цілком конкретні люди. Редакція «УЦ» вирішила з’ясувати, хто постійно був у полі зору наших експертів весь минулий рік. Вдячні кожному, хто відповів на наші запитання (стилістику збережено) і навіть тим, хто відмовився – це теж позиція.
Отже, хто 2025 року був у центрі вашої уваги в наступних номінаціях:
- Серед військових ЗСУ.
- Серед українських політиків і депутатів усіх рівнів.
- Серед топ-менеджерів виконавчої та місцевої влади.
- У сфері науки, культури та спорту.
- Серед журналістів українських ЗМІ.
- У блогосфері соцмереж.
- Антигерої року.
Валерій Добробатько, підприємець, пенсіонер (Кропивницький):
- Рибченков, Буданов, Тетяна Черновол, Юрій Касьянов.
- Залужний, Порошенко, Разумков, Єрмак, Зеленський.
- —
- Цуканов, Дорощук, Усик.
- Бутусов, Казарін, Ілючек.
- Портніков, Безсмертний, Яніна Соколова, Дубінський .
- Путін, Трамп, Єрмак.
Дмитро Дорош, музикант (Кропивницький):
- Олег Кротов (колега-музикант).
- —
- —
- Олександр Усик.
- Олена Нікітіна.
- —
- — (але якщо чесно, то уряд країни).
Вікторія Косяк, секретар міськради (Олександрія):
- Кирило Буданов, Андрій Білецький, (Мадяр) Бровді.
- —
- Сергій Кузьменко, міський голова Олександрії; Борис Філатов, міський голова Дніпра, Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
- Олександр Усик.
- Вікторія Рощина (зважаючи на її трагічну смерть) .
- «Николаєвский Ванек».
- Міндіч.
Ігор Козуб, військовий (Кропивницький):
- Залужний, Білецький, (Мадяр) Бровді.
- Зеленський.
- Райкович (без жартів) і Терехов, міський голова Харкова.
- Портніков, Яковина, Грозєв.
- Стерненко, Рашкін, Олександр Кушнарь, Віталій Дрібниця.
- Усик, Вакарчук, Жадан, Андрухович.
- Міндіч.
Микола Цуканов, галерист (Кропивницький):
- Владислав Степанчук – прикордонник, наймолодший Герой України. Ігор Пархоменко – Герой України, пілот.
- Ярослав Железняк – народний депутат України.
- Ігор Терехов – міський голова Харкова.
- Олександр Усик, Сергій Жадан.
- Павло Казарін, публіцист і журналіст.
- Яніна Соколова .
- Олексій Арестович, Андрій Єрмак.
Віктор Делюрман, підприємець (Кропивницький):
- Кирило Буданов, Василь Малюк, Роберт Бровді (Мадяр), Олександр Сирський, Денис Прокопенко.
- Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Валерій Залужний, Михайло Федоров, Юлія Свириденко.
- Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Андрій Райкович, Олександр Мосін.
- Олександр Усик, Ярослава Магучіх, Олександр Зінченко, Ліна Костенко, Оксана Забужко.
- Павло Казарін, Андрій Цаплієнко, Мстислав Чернов, Катерина Соляр, Ірина Узлова.
- Сергій Асланян, Дмитро Гордон, Роман Цимбалюк, Микола Давидюк, Віталій Дрібниця.
- Олексій Гончаренко, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Олексій Арестович, Тімур Міндіч.
Роман Волуйко, міський голова (Гайворон):
- Валерій Залужний, Кирило Буданов, Василь Малюк, Андрій Білецький, Роберт Мадяр Бровді.
- Володимир Зеленський, Михайло Федоров, Юлія Свириденко, Дмитро Лубінець.
- Віталій Кличко, Андрій Садовий, Юлія Свириденко, Борис Філатов.
- Олександр Усик, Ярослава Магучіх, Мстислав Чернов, Олег Сенцов.
- Юрій Бутусов, Андрій Цаплієнко.
- Василь Байдак, Ігор Лаченков, Сергій Притула, Валерій Маркус, Сергій Стерненко.
- Путін, Лукашенко, Трамп, Орбан.
Василь Даценко, історик, краєзнавець (Кропивницький):
- Геннадій Рибченков.
- –
- Ігор Терехов, міський голова Харькова.
- Н. Ю. Агапєєва (обласна філармонія), В. Г.Животовська (ОУНБ імені Чижевського), Таня Ткаченко (Музей мистецтв), Борис Шевченко (ЦУОКМ).
- Михайло Ткач, Інна Ведернікова.
- Ірина Ромалійська, О. Копитько, О. Петров, Тарас Березовець.
- Андрій Єрмак, Тимур Міндіч, Сергій Лещенко, Генріх Галущенко.
Україна отримала теплову електростанцію з Литви