Cпортивні герої 2025-го

За неймовірної різноманітності спортивних подій року важко підбивати підсумки. Та все ж спробуємо відзначити атлетів та події, які на нашу думку, були найкращими, найвидатнішими.

Серед українців

Безумовно, спортсменкою 2025 року в Україні стала Людмила Лузан (на знімку). Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор цього року зробила майже неможливе. На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное в Мілані Людмила здобула золоті медалі на всіх дистанціях, де виступала: на каное-одиначці на 200 і 500 метрів та на двійці разом із Іриною Федорів на дистанціях 200 і 500 метрів. Після цьогорічного бенефісу Людмила Лузан стала восьмиразовою чемпіонкою світу. А неймовірні «Слава Україні, Героям Слава» наших дівчат під час нагородження стали одним із найемоційніших моментів спортивного року.

Ну й назавжди увійдуть до нашої спортивної історії:

– особисте золото на чемпіонаті світу з фехтування на шпагах Влади Харькової, яка стала п’ятою українською володаркою світового титулу в фехтуванні. А ще Влада стала чемпіонкою Європи в командному заліку;

– бронза чемпіонату світу та срібло європейської першості в індивідуальних змаганнях у фехтуванні на шаблях досвідченої Аліни Комащук. Олімпійська чемпіонка Парижа в команді до цього навіть збиралась завершувати кар’єру через неуспіх в особистому заліку;

– перша за 28 років особиста перемога в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики юної Таїсії Онофрійчук. До того ж на європейській першості 17-річна українська грація завоювала срібло у вправах з булавами, а також дві бронзи у вправах з обручем і стрічкою, а на чемпіонаті світу-2025 року виборола ще дві «бронзи» – індивідуальну у вправі зі стрічкою та у командних змаганнях;

– перемога на чемпіонаті світу з боротьби у Загребі в категорії до 72 кг 30-річної Алли Белінської, а також європейські тріумфи 21-річної Ірини Бондар в категорії до 62 кг, 23-річної Анастасії Алієвої (категорія 67 кг) та 28-річної Оксани Ливач у категорії до 50 кг;

– сенсаційний перший в нашій історії золотий тріумф на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу українських дівчат Марини Гладун та Тетяни Лазаренко;

– золота медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед дорослих 17-річної чемпіонки Європи серед юніорок Діани Карнафель у синхронних стрибках з триметрового трампліна;

– єдина українська нагорода на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо – бронза в стрибках у висоту Ярослави Магучіх, яка в цьому відносно не дуже гарному для себе сезоні стала ще й чемпіонкою Європи в приміщені та срібною призеркою «Діамантової Ліги»;

– черговий захопливий сезон у жіночому тенісі неповторної Еліни Світоліної, яка пробилася до чвертьфіналів Australian Open і Roland Garros, а також до третього раунду Wimbledon. Зі збірною України Еліна дійшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг, де наша збірна поступилася команді Італії (1:2);

– вражаюче повернулася до великого спорту після народження доньки срібна призерка Олімпіади в Токіо каратистка Анжеліка Терлюга, яка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу та виборола срібло Всесвітніх ігор.

Серед чоловіків не можна не відмітити черговий третій за ліком титул абсолютного чемпіона світу з боксу серед профі Олександра Усика, який цього року в об’єднавчому магафайті ефектно нокаутував у п’ятому раунді британця Данієла Дюбуа.

Та все ж спортсменом року ризикнемо назвати 19-річного українця Олексія Середу, який став триразовим чемпіоном Європи-2025 зі стрибків у воду: в індивідуальних і синхронних стрибках з 10-метрової вишки, а також у складі змішаної команди. Та срібло чемпіонату світу у стрибках з 10-метрової вишки за нинішньої шаленої конкуренції в цьому виді спорту неймовірно престижне.

Назар Чепурний став єдиним українським призером на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики. Свою бронзу він завоював у опорному стрибку. А ще цього року Чепурний – бронзовий призер чемпіонату Європи в опорному стрибку, переможець двох етапів Кубка світу 2025 року – опорний стрибок (у Баку) і на паралельних брусах (у Досі), чотириразовий срібний і дворазовий бронзовий призер у різних видах етапів Кубка світу-2025.

Вагомим, особливо перед майбутньою Олімпіадою, виглядає успіх на чемпіонаті світу з фрістайлу Дмитра Котовського, який став срібним призером у командній акробатиці.

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Сергій Куліш підтвердив свій клас, виборовши титул чемпіона Європи в Хорватії у стрільбі з гвинтівки з пневматичної зброї на дистанції 10 метрів.

Роман Свічкар став першим українським чемпіоном Європи з фехтування на шпагах з 1994 року.

Данило Явгусишин здобув Кубок Імператора, перемігши у турнірі найвищого дивізіону японського сумо. Данило – перший українцець, який виграв турнір у найвищому дивізіоні японського сумо, і перший європеєць, який виграв цей трофей за останніх 8 років. Цей тріумф сміливо претендує на те, щоб стати «Головним враженням року».

«Головним проривом року» став Нікіта Шеремет. У 2025 році на юніорському чемпіонаті світу з плавання в румунському Отопені 18-річний українець виграв золоту медаль на дистанції 50 м вільним стилем. У півфіналі того ж чемпіонату він повторив світовий юніорський рекорд на 50 м вільним стилем – 21,75 с. На Європейському чемпіонаті 2025 (коротка вода) у Любліні Шеремет встановив світовий рекорд серед юніорів та національний рекорд України на 50 м вільним стилем і виборов срібну медаль у цій дисципліні. Його результат у естафеті 4×50 м вільним стилем був настільки швидким (20,84 с на дистанції), що перевершив колишній світовий юніорський рекорд і оновив рекорд України серед дорослих.

Ну й не можемо не відмітити двох легкоатлетів, які провели чи не найкращі сезони в своїх кар’єрах, але посіли прикрі четверті місця на чемпіонаті світу в Токіо.

Михайло Кохан – п’ять разів цього року долав знакову позначку 80 метрів: дві з цих спроб увійшли у топ-10 результатів України за всі роки незалежності. Свій найкращий результат сезону і особистий рекорд Кохан встановив у фіналі чемпіонату світу-2025 – метнув на 82.02 м, однак цей результат став лише четвертим. Його спроба на 82 метри стала найкращою для України за 23 роки Цього року Михайло переміг на Універсіаді та виграв свій вид на командному чемпіонаті Європи.

Про виступи кропивничанина Олега Дорощука ми багато та детально розповідали протягом усього року. Зазначимо, що учень ЗТУ Геннадія Здітовецького в цьому році став чемпіоном у приміщенні з найкращим результатом сезону в світі – 234 см та вдруге поспіль срібним призером Діамантової ліги. На чемпіонаті світу в Токіо Олег до останньої спроби претендував на медаль, але цього разу удача була не на його боці.

У світі

Найкращим серед найкращих назвемо неймовірного стрибуна з жердиною зі Швеції Армана Густава Дюплантіса. Дюплантіс виграв усі 16 змагань, у яких брав участь протягом сезону, в тому числі змагання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Він чотири рази оновлював власний світовий рекорд: 6.27 м (у приміщенні),6.28 м (Стокгольм), 6.29 м (Будапешт), 6.30 м (Токіо, Чемпіонат світу), довівши кількість досягнень до 14. Мондо виграв золоті медалі на чемпіонаті світу в приміщенні та на чемпіонаті світу на відкритому повітрі в Токіо, що стало його третім поспіль титулом чемпіона світу на відкритому повітрі, а також вп’яте поспіль став переможцем фіналу Діамантової ліги. Саме Дюплантіс, після завершенням кар’єри Усейном Болтом, став головним обличчям cвітової легкої атлетики.

Серед інших героїв року чоловічої статі, мабуть, варто назвати двох ще зовсім молодих тенісних геніїв – іспанця Карлоса Алькараса та італійця Яніка Сіннера. Сезон 2025 року був роком їхньої абсолютної домінації. Саме вони остаточно закрили епоху Федерера, Надаля та Джоковича, який все ще намагається наздогнати час, що вже минув.

Карлос Алькарас завершив рік на першій сходинці рейтингу ATP. Виграв Відкритий чемпіонат Франції (Roland Garros) після епічного п’ятисетового фіналу проти Сіннера та Відкритий чемпіонат США (US Open), також перемігши італійця у фіналі. Здобув перемоги на трьох турнірах серії Masters 1000 (Рим, Цинциннаті, Монте-Карло) та загалом виграв 8 титулів за сезон. Продемонстрував видатну форму на ґрунтових та трав’яних кортах, ставши першим гравцем, який виграв чотири поспіль турніри Великого шолома на природних покриттях (ґрунт та трава) після Б’єрна Борга.

Яннік Сіннер захистив титул на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) та вперше в кар'єрі виграв Вімблдон. Італієць виграв 6 титулів, включаючи Підсумковий турнір ATP у Турині, де у фіналі переміг Алькараса, та турнір серії Masters у Парижі. Сіннер став першим гравцем в історії ATP, який очолив Тур за відсотком виграних геймів як на своїй подачі, так і на прийомі за один сезон. Він також став наймолодшим гравцем в історії, який вийшов у фінали всіх чотирьох турнірів Великого шолома та Підсумкового турніру ATP за один рік.

У плаванні на чемпіонаті світу продовжував творити історію чотириразовий олімпійський чемпіон Парижа Леон Маршан. В Сінгапурі на світовому чемпіонаті Леон виграв два золота на 200 та 400 комплексом. Він побив давній світовий рекорд на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, показавши час 1:52:69.

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики японець Дайкі Хашимото завоював золоту медаль в індивідуальному багатоборстві, ставши лише другим гімнастом в історії, який здобув тричі поспіль титул чемпіона світу у цій дисципліні, повторивши досягнення свого співвітчизника Кохея Учімури.

Ну й однією з важливих подій року стало завершення домінування в автоперегонах Формула -1 чотириразового чемпіона світу, гонщика стайні «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Хоча нідерландець, поступаючись суперникам із «Макларена» понад сто очок в середині сезону, потім ледь не здійснив неможливе. Він майже відіграв гандикап, випередив Оскара Піастрі, але в останній гонці все ж програв титул британцю Ландо Норрісу.

Серед жінок головною героїнею року можемо назвати американську легкоатлетку Сідні Маклафлен-Леврон. Її унікальність в тому, що до цього вона блискуче виступала на дистанції 400 метрів із бар’єрами, здобувши два олімпійських золота, додавши ще два в естафетному бігу. Але, змінивши спеціалізацію на гладкий біг на 400 метрів Сідні встановила просто феноменальні досягнення. Американка не програла жодного старту, а на чемпіонаті світу в Токіо встановила неймовірне досягнення – 47, 78 сек.

За відсутності Маклафлен на 400 метрів із бар’єрами своє заслужене золото виборола нідерландка Фемке Бол, яка також була непереможною протягом сезону й яку визнали найкращою легкоатлеткою Європи. Кенійка Беатріс Чебет здобула перемоги на дистанціях 5000 м, де встановила світовий рекорд, та 10000 м. Мелісса Джефферсон-Вуден оформила спринтерський дубль, вигравши дистанції 100 м та 200 м, і очолила світовий рейтинг. Іспанка Марія Перес перемогла у спортивній ходьбі на обох дистанціях 20 км та 35 км.

У плаванні головними героїнями 2025 року стали дві домінуючі спортсменки: канадійка Саммер Макінтош, яка здобула чотири індивідуальні золоті медалі та одну бронзову в естафеті, та американка Кеті Ледекі (шостий чемпіонський титул на 1500 метрів і сьомий рекордний титул на 800 метрів, встановила рекорд чемпіонату – 8:05,62, а ще срібло в естафеті 4 по 200 метрів та бронза на 400 метрів вільним стилем), які продемонстрували феноменальні результати на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Командні види

Не можемо не відмітити нового володаря головного індивідуального футбольного трофею в світі – «Золотого М’яча» – Усмана Дембеле, який зробив чималий внесок у те, що «ПСЖ» в домінуючому стилі виграли Лігу чемпіонів, розгромивши «Інтер» у фіналі – 5:0.

На цьому фоні командний Кубок світу від ФІФА виглядав якимось штучним турніром, а його переможець «Челсі» зовсім не справжнім королем.

Чоловіча збірна Німеччини з баскетболу здобула свій другий титул чемпіонів Європи в історії та перший з 1993 року. Ця перемога над Туреччиною – 88:83 дозволила Німеччині одночасно володіти титулами чемпіонів світу (виграли у 2023 році) та Європи. Взагалі ця першість запам’яталася тим, що в своїх збірних зіграли майже всі головні зірки НБА. Також відбувся жіночий чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року, де переможницями стали бельгійки, які обіграли Іспанію у фіналі з рахунком 67:65.

Клуб «Бостон Селтікс» став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону 2024-2025, завоювавши рекордний 19-й титул в історії франшизи. У фінальній серії «Бостон» здолав «Даллас Маверикс» – 4:2. Захисника «Селтікс» Джейсона Тейтума визнано найціннішим гравцем фінальної серії. Таким чином «Бостон Селтікс» обійшли свого давнього суперника – «Лос-Анджелес Лейкерс» за кількістю чемпіонських титулів і стали найтитулованішою командою в історії НБА.

«Кубок Стенлі» в НХЛ удруге поспіль здобули хокеїсти «Флоріди Пантерз». У фінальній серії, яка стала повторенням минулорічної, «Пантери» виграли в «Едмонтон Олйлерз» цього разу – 4:2. Фінського капітана «Флориди» Олександра Баркова визнано найціннішим гравцем плей-оф.

Ось таким, на наш погляд, був 2025-й спортивний рік. Сподіваємося, наступний – олімпійський – подарує нам не менше позитивних емоцій, яких так не вистачає в цей надзвичайно важкий час.