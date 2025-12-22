Зустрічаємо рік Коня за столом «УЦ»

2026-й за східним календарем – це рік Вогняного Коня, який розпочнеться 17 лютого 2026 року і триватиме до 5 лютого 2027-го.

Кінь у китайській астрології символізує енергію, свободу, рух уперед і життєву силу, а стихія вогню додає цьому знаку рішучість, пристрасність та яскраву динаміку. Тому 2026 рік обіцяє бути насиченим подіями, активним і спрямованим на досягнення важливих цілей. Він буде сприятливим для знаків, які цінують активність, нові можливості та динаміку. Особливо добре енергія року поєднується з Тигром, Собакою та Козою.

Кінь у китайському зодіаку асоціюється зі швидкістю, силою, ініціативністю та незалежністю. Це знак, який символізує прагнення до свободи, відкритість до нового та готовність долати перешкоди. Людей, народжених у рік Коня, часто характеризують як енергійних, цілеспрямованих і харизматичних.

Чого ж очікувати від Вогняного Коня?

2026 рік буде сприятливим для тих, хто прагне змін, розвитку та нових горизонтів. Це добрий період для реалізації сміливих ідей, старту нових проєктів або переходу на інший життєвий етап.

Кінь – знак товариський, відкритий та емоційний. Тому 2026 рік сприятиме активному спілкуванню, новим знайомствам і зміцненню вже існуючих зв’язків. Хороший час для налагодження родинних або дружніх стосунків, а також для спільних активностей.

Рік Вогняного Коня асоціюється з рухом і прогресом, тому у професійній сфері можливі швидкі зміни. Успіх матимуть ті, хто готовий працювати активно, проявляти ініціативу та швидко адаптуватися до нових умов. Це гарний час для розширення бізнесу, зміни напрямку діяльності або пошуку нових джерел доходу.

Цей рік підкреслює важливість підтримки фізичної активності: Кінь символізує рух, тож спорт, прогулянки, подорожі та активний відпочинок особливо актуальні.

Традиційно в минулі роки ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік, як прикрасити ялинку і квартиру, що дарувати. Цього року вирішили зосередитися на святковому столі, а в питаннях краси розберетеся самі.

Отже, новорічний стіл від редакції «України-Центр»

Святковий стіл завжди починається із салатів і закусок.

Форшмак по-нікітінськи

Олена Нікітіна пропонує приготувати форшмак за рецептом її свекрухи. Каже,смачнішого не їла, хоча рецепт дуже простий. Отже, беремо філе двох оселедців, велику цибулину, чотири варених яйця, м’якоть половини білого батона. Перемелюємо, додаємо перець мелений, олію за смаком. Маса має бути такою, щоб її можна було покласти на шматочок хліба, не рідкою. Густоту можна регулювати додаванням батона.

Якщо ви регулярно читали наші святкові меню, певно, звернули увагу, що Ольга Березіна – фанат цікавих, незвичних салатів, іноді навіть з продуктів, які важко уявити в одній страві. Ловіть цікавий свіженький і дуже легкий рецептик.

Салат «Серпантин» від Ольги Березіної

Невеличка пекінська капустина (якщо вам трапляться зелена і фіолетова пекінка – це буде ідеально, візьмемо по половинці), куряча грудка (відварена, запечена чи копчена – яка вам подобається), по половинці білої та червоної цибулин, 100 г копченого сиру, великий апельсин та один – два ківі, легкий майонез.

Нашинкуйте тоненько капусту, замаринуйте хвилин із 20 – 30 нарізану півкільцями цибулю (сіль, цукор, оцет, трішки тепленької, не гарячої, води). Викладіть першим шаром капусту, зробіть майонезну сіточку, потім – цибулю і також майонез. Курячу грудку пошматуйте руками вздовж волокон, майонез. Шари не потрібно приминати, вони мають лежати легко. Сир натерти на крупній тертці довгими смужками, нанести майонез. Верхнім шаром викладаємо апельсин, нарізаний спочатку впоперек тонкими слайсами, а потім довгими смужками. В центрі викласти такі ж довгі смужки ківі.

Улюблена новорічна страва нашого журналіста Геннадія Рибченкова, який нині боронить нашу країну, –

«Оселедець під шубою»

Мабуть, у кожної господині є свій, перевірений роками рецепт. Але, як і багато інших салатів, які викладаються шарами, можна зробити його незвичним. Ось кілька ідей, як зробити цей салат особливим.

Додавання кисло-солодкого зеленого яблука додає свіжості, хрусткості та цікавої кислинки, відмінно відтіняючи жирність оселедця та майонезу. Натріть його тонким шаром поверх моркви чи картоплі.

Замість відварювання запікайте картоплю, моркву та буряк у фользі. Це концентрує їхній натуральний солодкий смак і робить текстуру більш розсипчастою та насиченою.

Злегка замаринуйте цибулю в оцті з цукром або злегка обсмажте її до золотистого кольору. Це усуне гіркоту та додасть глибини смаку.

Замініть частину майонезу на густий грецький йогурт або сметану і додайте трохи гірчиці (дижонської або зернистої) та/або лимонного соку. Це зробить соус легшим та пікантнішим.

Додайте тонкий шар тертого твердого сиру – для додаткової солонуватості та вершкової нотки.

Можна додати шар пюре з авокадо – для кремової текстури та свіжого, сучасного смаку.

«Картопля під парусом» капітана Ілючека

Наш спортивний оглядач Юрій Ілючек пропонує гарячу закуску «Картопля під парусом».

Страва ніби не зовсім святкова, але традиційна для нашої кухні. Отже, обираємо картоплю подовженої форми, ретельно вимиваємо, розрізаємо на довгі половинки і трішки зрізаємо знизу, щоб картопляні «човники» стояли. Картоплю не чистимо, залишаємо «в кожушках». На дерев’яну шпажку у вигляді паруса надіваємо шматочок сала, картоплю солимо і перчимо. Складаємо «човники» на деко і запікаємо в духовці до готовності. До готових «човників» можна для краси додати ще й яскравий парус із червоного або жовтого перцю.

Бобгуляш від Андрія Флоренка

На гаряче у нас сьогодні угорська страва бобгуляш від нашого дизайнера Андрія Флоренка.

Його дуже легко готувати, і він створить чудову атмосферу тепла під час зимових морозів. Рецепт він підгледів у Євгена Клопотенка, трохи змінивши під свій смак. Отже, бобгуляш.

500 г телячого ошийка, 1/2 перцю чилі, 2 столові ложки паприки, на смак чорний мелений перець, два солодких перці, 400 мл томатів без шкірки у власному соку, чотири зубчики часнику, цибулина, сіль, 1/2 ч. л. кмину, 50 мл води, три великих картоплини, банка консервованої білої квасолі, чотири столових ложки олії, зелень для подачі.

Телятину ріжемо кубиками, бік – приблизно три см. Перець ріжемо великими шматками. Цибулю – напівкільцями. Розчавлюємо чотири очищених зубчики часнику. Овочі кидаємо в чашу блендера, додаємо томати, 50 мл води, столову ложку олії та сіль на смак. Перебиваємо до однорідної консистенції.

На розігріту пательню з олією викладаємо м’ясо та половину цілого перцю чилі, аби він віддав свою гостроту. Трохи присолюємо та смажимо м’ясо на великому вогні до утворення золотавої скоринки. Додаємо до телятини овочеве пюре та ще трохи води за потреби, щоб страва тушкувалася. Додаємо до овочів із м’ясом паприку, кмин та чорний перець на смак й тушкуємо гуляш мінімум 30 – 40 хвилин на дуже маленькому вогні. Особисто йому, каже Андрій, подобається потримати гуляш на мінімальному вогні 2 – 2,5 години. Додаємо воду в залежності від консистенції, яку хочемо отримати.

За 20 хвилин до закінчення додаємо картоплю, нарізану великими шматками. Ще через 10 – 15 хвилин – квасолю. За бажанням посипте готову страву посіченою петрушкою.

А ця страва – від головного редактора «УЦ».

Рибні котлети від Мармера

Вони ж – лінива фарширована риба.

Для фаршу: філе коропа без кісток і шкіри (1500 – 2000 г), дві цибулини ріпчасті (середні), одну – дві скибки білого хліба (або мацемелу), яйце, сіль, чорний мелений перець (на смак).

Для тушкування (овочева подушка і бульйон): шкіра, хвіст, плавники і кістки коропа, цибулина ріпчаста (нарізати кільцями), одна – дві морквини (нарізати кружальцями), один буряк (невеликий, нарізати слайсами), один – два лаврових листа, п’ять – сім горошин перцю, cіль і цукор (за смаком).

Приготування:

Замочіть білий хліб у воді, потім добре відіжміть. Цибулю дрібно наріжте і злегка обсмажте на олії до прозорості. Остудіть. Перекрутіть через м’ясорубку філе коропа, віджатий хліб і обсмажену цибулю. Додайте яйце, сіль, чорний перець. Ретельно вимішайте фарш до однорідності. Накрийте фарш плівкою і поставте його в холодильник на пів години.

Візьміть широку каструлю або сотейник з товстим дном. На дно викладіть риб’ячі кістки, шкіру, плавники і хвости. Викладіть шар з нарізаного буряка і моркви.

Змочіть руки холодною водою і сформуйте з фаршу овальні котлети.

Обсмажте на розігрітій олії з двох боків. Акуратно викладіть котлети на овочеву подушку в каструлю. Намагайтеся, щоб вони лежали в один шар або не дуже щільно одна до іншої. Між котлетами можна покласти кілька кружечків моркви. Залийте гарячою водою так, щоб вона майже покрила котлети. Додайте в бульйон сіль, трохи цукру і горошини перцю.

Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Як тільки закипить, зніміть піну, зменшіть вогонь до мінімуму. Тушкуйте під кришкою приблизно годину. Готові котлети обережно дістаньте шумівкою і викладіть на блюдо до повного охолодження.

Процідіть бульйон. Він повинен застигнути в желе. Поставте в холодильник до повного застигання бульйону (краще на ніч).

Котлети традиційно подаються з хріном (не беріть готовий, робіть самі).

На солодке – торт

«Пташине молоко»

від нашого головного бухгалтера Марини Здітовецької.

Перша маса: розтерти 125 г маргарину з половиною склянки цукру.

Друга маса: збити п’ять яєць з половиною склянки цукру, додати дві столові ложки какао і пів чайної ложки соди.

Змішати обидві маси, додати склянку борошна, ретельно вимішати, вилити в форму і поставити випікатись.

Крем: зварити кашу з пів літра молока і трьох столових ложок манки. Збити 200 г вершкового масла і столову ложку цукру. Поступово, по столовій ложці, додавати кашу і збивати 15 – 20 хвилин.

Глазур: по п’ять столових ложок сметани й цукру, дві чайні ложки вершкового масла і дві столові ложки какао довести до кипіння і трохи остудити. Основу торта розрізати навпіл, покласти крем, зверху готовий торт залити глазур’ю. Посипати тертим шоколадом.

Смачного!!!