Травмувалися через неприбраний сніг або лід: як діяти та хто відповідає

Зима — це не лише про красу засніжених вулиць, але й про небезпеку у вигляді покритих льодом тротуарів та неприбраного снігу. Хто відповідає за чистоту доріг і тротуарів та як діяти, якщо через це ви отримали травму — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто повинен прибирати сніг

Той, кому належить територія (власник або балансоутримувач).

Наприклад, дороги чи тротуари мають розчищати шляхово-експлуатаційні управління, дворові території — ЖЕКи, керуючі компанії, ОСББ.

Якщо у людини є приватна ділянка чи будівля, вона має сама прибирати територію біля неї або укласти договір з комунальниками.

За неналежне утримання території передбачено штраф:

для громадян — від 340 до 1360 грн

для посадовців та підприємців — від 850 до 1700 грн.

Як діяти, якщо ви травмувалися через неприбраний сніг або лід

Якщо ви впали та отримали ушкодження, насамперед викличте швидку, щоб отримати невідкладну медичну допомогу.

Проконтролюйте, чи правильно лікар записав усі обставини отримання травми.

Збережіть всі медичні документи та чеки на лікування.

Зафіксуйте факти

Щоб мати можливість відшкодувати збитки, важливо подбати про докази. Зокрема:

пошукайте свідків — запишіть контакти людей, які бачили, як ви впали

сфотографуйте місце події з прив’язкою до об’єкта нерухомості, де є вивіски

зробіть фото чи відео, де буде видно, що територія неприбрана, тобто відсутні протиожеледні засоби (пісок, сіль) та огородження небезпечних місць; накопичений лід, сніг, є бурульки на дахах, карнизах

знайдіть відеодокази — дізнайтеся, чи є поблизу камери спостереження.

З’ясуйте, хто власник території

Це потрібно для подальшого звернення про відшкодування шкоди (майнової та / або моральної).

Визначити власника можна, звернувшись з інформаційним запитом до місцевої влади.

Зверніться із заявою про відшкодування збитків

Зверніться до власника території із заявою про відшкодування шкоди. У разі відмови можна звернутися до суду.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як відшкодувати збитки, допоможуть скласти запити, підкажуть, які докази необхідно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом, та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/