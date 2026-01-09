З 01 січня 2026 року змінилась величина, з якої сплачується пенсійний збір на рухоме майно, придбане вперше

Платниками збору при набутті права власності на легкові автомобілі є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які під час першої реєстрації автомобіля в Україні (крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами ‒ одним чи декількома) повинні сплачувати обов’язковий платіж до Пенсійного фонду України ‒ збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів.

Скільки треба сплатити?

Згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” (далі ‒ Закон) з 01 січня 2026 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 3 328,00 грн. Об’єктом оподаткування є вартість автомобіля без ПДВ, визначена відповідно до договору купівлі-продажу або інших підтверджуючих документів. Залежно від вартості, встановлено ставки пенсійного збору:

3 відсотки – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (не перевищує 549 120 грн), встановленого Законом на 01 січня 2026 року;

4 відсотки – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 01 січня звітного року (при вартості авто від 549 120 до 965 120 грн грн);

5 відсотків – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 01 січня звітного року (понад 965 120 грн грн).

Нагадуємо!

При першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується на загальних підставах.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській област