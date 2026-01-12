Скільки ще таких «рєшал»?

Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність організованої групи осіб, які вимагали гроші у призовників за сприяння в ухиленні від призову до ЗСУ та оформлення документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За даними слідства, протиправний механізм організував місцевий мешканець, який залучив до злочинної діяльності колишнього військовослужбовця та керівника волонтерської громадської організації.

Слідством встановлено, що «рєшали» хизувались своїми зв’язками у військово-лікарській комісії та Кропивницькому ТЦК і вимагали у місцевого мешканця 10 тисяч доларів США за вирішення питання щодо оформлення висновку про непридатність до військової служби з повним зняттям з військового обліку.

У ході слідства задокументовано факти фізичних погроз життю та здоров’ю призовника, зокрема погрози вбивством у разі відмови від надання неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ задокументували одержання одним з фігурантів першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 500 доларів США. Зловмисника затримано «на гарячому» під час передачі йому другої частини хабаря у сумі 7 500 доларів США.

Наразі йому повідомлено про підозру ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Оперативники провели обшуки транспортних засобів та домоволодінь фігурантів, під час яких вилучено гроші, мобільні телефони, а також медичну документацію.

Найближчим часом планується повідомлення підозр іншим учасникам злочинної групи. А також, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної схеми.