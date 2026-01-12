Служба безпеки затримала ще одну коригувальницю російських атак по українській енергетиці. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення фсб готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ.

За матеріалами справи, агентка мала встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою рашисти планували вдарити по енергооб’єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення.

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому» вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий «маячок».

Переселенка з Запорізької області, дитина з родини, де батьки розлучилися, вона навіть жила у подруги. Як встановило розслідування, спецслужба ворога втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

Спочатку окупанти доручили їй «тестове випробування»: зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури і надіслати їх фсб.

Після цього агентка отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.

Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з рф на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Після виконання завдання вона розраховувала отримати грошову винагороду та виїхати за кордон.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.