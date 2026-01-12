Звичайний рашизм

Увечері 8 січня Кривий Ріг зазнав комбінованої атаки ракетами та дронами. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» влучили по сектору житлової забудови.

Відомо про 23 постраждалих, серед яких 6 дітей та 8 жінок. У лікарнях перебувають 15 поранених: один чоловік у вкрай тяжкому стані, ще один – у тяжкому. На жаль, внаслідок атаки загинула 77-річна жінка.

Ворожий обстріл спричинив значні руйнування в місті:

пошкоджено 29 багатоповерхівок (одна фактично зруйнована, близько десяти мають серйозні пошкодження);

постраждали адміністративна будівля та 10 об’єктів бізнесу;

– понівечено понад 20 автомобілів;

– уражено об’єкт критичної інфраструктури.

Через удар по інфраструктурі виникли масові відключення електрики.