Ветерани з інвалідністю можуть отримати компенсацію за переобладнання автівки

З 1 січня 2026 року в Україні розпочалась реалізація експериментального проєкту, який дає змогу ветеранам з інвалідністю внаслідок війни отримати грошову компенсацію за переобладнання автомобіля під власні потреби. Які умови, розмір та процедура призначення компенсації — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто може отримати компенсацію

Люди з інвалідністю внаслідок війни, які:

успішно пройшли підготовку, перепідготовку водіїв як особи з інвалідністю

отримали національне посвідчення водія

мають у власності легковий автомобіль та переобладнали його

зареєстрували переобладнане авто не раніше 1 січня 2026 року

раніше не отримували аналогічної компенсації (зокрема за постановою КМУ № 893).

Розмір компенсації

В межах фактичних витрат, які підтверджені документально. Максимальний розмір — до 70 000 гривень.

Компенсацію призначають одноразово протягом строку дії експериментального проєкту.

Куди звертатися

До структурного підрозділу з питань ветеранської політики:

районної або районної у м. Києві держадміністрації (військової адміністрації)

виконавчого органу міської, районної у місті ради.

Заяву можна подати:

у паперовій формі — особисто або поштою

в електронній — на адресу електронної пошти (сканкопії).

Які документи додати до заяви

Засвідчені в установленому порядку копії:

паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

картки платника податків

посвідчення ветерана (у разі видачі посвідчення) або електронного посвідчення, або витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни

посвідчення водія

свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу

документів, які підтверджують витрати на переобладнання автомобіля (акти виконаних робіт, платіжні документи, сертифікати відповідності, фотопідтвердження).

Розгляд та виплата компенсації

Документи розглядають впродовж 3 робочих днів.

Якщо документи подано не в повному обсязі або з порушенням вимог — письмово поінформують про відмову в прийнятті із зазначенням підстав. Після усунення недоліків людина має право звернутися повторно.

Компенсацію призначають за черговістю, відповідно до дати подання повного пакета документів.

Виплата здійснюється на банківський рахунок заявника протягом 5 робочих днів з дати надходження коштів на рахунок місцевого органу.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як отримати компенсацію та як діяти, якщо у статусі відмовляють.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; непрацездатні (пенсіонери за віком, вислугою років тощо) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/