Слухання після рішення

4 березня у Кропивницький міській раді кропивничани зібралися, щоб обговорити підстави підвищення тарифів на послуги з управління побутовими відходами для ТОВ «Екостайл». Головний акцент обговорення – чи було рішення виконкому законним і чи є нові тарифи економічно обґрунтованими.

Ініціативу публічного обговорення підписали 377 мешканців міста які висловили застереження про нібито порушення процедури під час ухвалення рішення виконкомом через відсутність громадських слухань перед встановленням обґрунтованих тарифів виконавчим комітетом на своєму засіданні, 27 січня.

У процедурі обговорення взяли участь містяни, представники ТОВ «Екостайл» та міської ради.

Перед початком засідання біля будівлі міської ради зупинилися кілька спецавтівок підприємства – працівники компанії таким чином висловили важливість своєї роботи для громади міста.

Директорка департаменту з питань економічного розвитку міської ради Тетяна Ломова чітко і детально пояснила правові підстави ухвалення рішення.

Вона підкреслила, що обов’язкове проведення громадських слухань при встановленні тарифів виконкомом не передбачене жодним нормативно-правовим актом. Такі слухання можуть проводитися з ініціативи громадськості. Водночас обов’язковою є процедура інформування споживачів про намір зміни тарифів.

– 28 листопада 2025 року ТОВ «Екостайл» подало до виконкому заяву з розрахунками. Вже 02 грудня підприємство оприлюднило повідомлення про наміри встановити нові тарифи на своєму сайті та у платіжних документах, відповідна інформація також була розміщена на офіційному сайті міської ради (розділ «Тарифи»), додатково – у новинах на сайті міської ради та на сторінці ради у Facebook. Інформацію також поширили місцеві медіа, – наголосила Тетяна Ломова.

Далі вона зазначила, що споживачам було надано повну структуру тарифу, обґрунтування причин його зміни, попередній розмір тарифу, відсоток зростання складових та строк подання пропозицій. Протягом визначених семи днів надійшло лише одне звернення.

Висновок щодо порушення прав жителів через відсутність громадських слухань є безпідставним, оскільки їх проведення в цьому випадку не передбачене законодавством, – зазначила Тетяна Ломова.

Вона також звернула увагу, що від моменту першого повідомлення 02 грудня до ухвалення рішення 27 січня громада мала майже два місяці для ініціювання слухань, однак цим правом ніхто не скористався.

Рішення про встановлення нових тарифів виконавчий комітет ухвалив 27 січня. Перегляд відбувся відповідно до чинного порядку, який зобов’язує щороку коригувати тариф з метою відшкодування економічно обґрунтованих витрат.

За розрахунками підприємства, собівартість послуг становить 210,5 млн грн, тоді як у чинному тарифі було передбачено лише 145,4 млн грн.

Основні причини зростання:

– збільшення фонду оплати праці на 53,1% (до 81,3 млн грн),

– підвищення військового збору,

– зростання чисельності працівників,

– подорожчання пального,

– збільшення витрат на ремонт, оренду транспорту, енергоносії,

– амортизаційні відрахування на нову техніку та контейнери.

Водночас департамент під час перевірки виключив із розрахунків 17,6 млн грн витрат, які не є критично необхідними.

Економічно обґрунтований тариф з ПДВ становить:

– 356,23 грн/м³ – змішані відходи

– 395,00 грн/м³ – великогабаритні

– 503,50 грн/м³ – ремонтні

У перерахунку на одну особу щомісячна плата складатиме:

– 87,23 грн – для мешканців багатоквартирних будинків (+20,01 грн),

– 91,39 грн – для приватного сектору (+20,87 грн).

Абонентська плата – 13,26 грн.

Комерційна директорка ТОВ «Екостайл» Уляна Латушкіна наголосила, що ключовим чинником перегляду тарифу стало суттєве подорожчання пального: з 28–30 грн за літр на початку 2022 року до 60–64 грн нині. Для підприємства, яке щодня заправляє спецтехніку, це одна з найбільших статей витрат.

У 2025 році підприємство придбало новий сміттєвоз Scania та компактор Bomag, закупило 436 контейнерів (160 – для роздільного збору), встановило 338 контейнерів у приватному секторі, облаштувало 53 майданчики для збору цінних фракцій та реалізувало просвітницьку кампанію.

На полігоні впроваджено систему дегазації – встановлено 17 нових свердловин, загалом їх понад 80, що дозволило зменшити викиди метану та неприємні запахи.

Окремо представниця підприємства акцентувала на людському факторі: працівники щодня виконують важку роботу, незалежно від погодних умов та повітряних тривог.

Після виступів сторін слово взяли представники громадськості. Обговорення проходило емоційно. Водночас значна частина виступів містила загальні оцінки та емоції, але не містила конкретну аргументацію щодо недостовірності економічних розрахунків чи правових підстав для відмови підприємству ТОВ «Екостайл» на встановлення обґрунтованих тарифів.

Процедура голосування також виявилася непростою. Головуючий кілька разів оголошував про можливість визнання голосування недійсним та навіть закриття засідання, після чого знову звертався до лічильної комісії для уточнення результатів.

У залу заходили правоохоронці, аби попередити можливі сутички та забезпечити порядок.

Попри емоційний характер слухань, під час обговорення було озвучено детальні фінансові розрахунки та нормативні підстави, які свідчать про те, що перегляд тарифів здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.