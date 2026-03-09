У філармонії своя весна

5 березня в обласній філармонії відбулась весняна концертна програма за участю творчих колективів обласної філармонії та запрошених артистів.

Концерт розпочали символічною постановкою «Веснянка», яку виконав академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» (керівник – Антоніна Червінська). Соліст Родіон Хорунжий із оркестром «Зорян» заспівав «Очі Волошкові» та «На білому коні».

Концертну програму продовжив камерний оркестр «Концертіно» (художній керівник Наталія Хілобокова). З ними виступили солісти Національної філармонії Єлизавета Ліпітюк і лауреат міжнародних конкурсів Сергій Бортник.

Улюбленці кропивницької публіки – інструментальний ансамбль «Єлисавет-ретро» (художній керівник Артем Гасленко розпочали з інструментальної композиції «Cloviswing» Jean Claude Laudat. Далі запалювали сцену солістки Світлана Польова та Іванна Неділенко. Завершили свій виступ «Єлисавет-ретро» авторським «Попурі з українських пісень», що лунало у виконанні соліста Олексія Козачинського.

На захід були запрошені військові, ветерани та ліквідатори аварії на ЧАЕС – люди, чия мужність, сила духу й відданість заслуговують на щиру шану та вдячність.

Концерт завершив академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни». Балетна група виконала хореографічну мініатюру «Козачок» та український народний танець «З’ятківська кадриль». Співом потішила глядачів солістка «Зорян» Тетяна Яковенко.

Володимир Івасюк і Юрій Рибчинський – пісня цих двох легенд «У долі своя весна» стала гаслом весняного концерту, яку солісти виконали у фіналі.

Анна Гасленко.