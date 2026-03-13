Як оформити статус дитини, як постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, має право на спеціальний статус. Як його оформити — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто має право на отримання статусу

Дитина, яка до досягнення нею повноліття та внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

отримала поранення, контузію, каліцтво

зазнала фізичного чи сексуального насильства

була викрадена, депортована або примусово переміщена за межі України

залучалися до участі у військових формуваннях

незаконно утримувалися, у тому числі в полоні

зазнала психологічного насильства

її батьки або один з них, інший законний представник зникли безвісти за особливих обставин або померли (загинули) через отримані внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном

була позбавлена батьківського піклування внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Куди звертатися

Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.

Рішення про надання статусу або відмову в його наданні приймається органом опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.

Коли можуть відмовити у наданні статусу чи скасувати його

Відмовити — в разі відсутності одного з необхідних документів.

Скасувати — якщо відомості у документах недостовірні чи не підтвердилися обставини вчинення щодо дитини злочину.

Рішення про відмову чи скасування статусу можуть бути оскаржені в суді.

Досягнення дитиною повноліття — не підстава для скасування статусу.

Що зазначається в рішенні

У рішенні зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові

дата народження

серія та номер свідоцтва про народження/паспорта

адреса місця проживання/перебування дитини

обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою «А»).

Хто може звернутися

За отриманням статусу може звернутися:

законний представник дитини (батьки, усиновлювачі)

сама дитина (з 14 років)

представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють)

родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Які необхідні документи для отримання статусу

Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, подаються:

заява про надання статусу

згода на обробку персональних даних

засвідчені копії: документів, що посвідчують особу дитини та заявника (свідоцтво про народження/паспорт тощо) документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або який підтверджує родинні стосунки між дитиною та заявником документів, що підтверджують фактичні обставини тощо.



Повний перелік документів можна дізнатися в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р № 268 або у службі у справах дітей.

Що дає статус

На державному рівні зараз не передбачено грошових виплат чи компенсацій.

У державних і комунальних закладах освіти може забезпечуватися безоплатне гаряче харчування для дітей з числа ВПО, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Також пільги можуть встановлюватися на місцевому рівні.

На державному рівні додаткові пільги та компенсації можуть бути визначені пізніше.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як отримати статус та які документи потрібно зібрати.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це діти, ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/