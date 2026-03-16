Дитина на ланцюгу. Підозрюваних побільшало

У службовій недбалості запідозрили працівників служби у справах дітей однієї із сільрад Кропивницького району. Підозра пов’язана з недавнім викриттям на Кропивниччині громадянки, яка, оформившись матір’ю-вихователькою дитячого будинку сімейного типу, мордувала підопічну – тримала її на ланцюгу.

Ось що у лютому нинішнього року повідомив про це Офіс генерального прокурора: «Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру жінці, яка працювала матір’ю-вихователькою у дитячому будинку сімейного типу. Її підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітньої та завданні їй фізичних страждань.

За даними слідства, протягом кількох місяців жінка умисно обмежувала свободу пересування дівчини, за яку відповідала та мала забезпечувати належний догляд, безпеку і захист прав.

Встановлено, що потерпіла 17-річна Ірина, особа з інвалідністю І групи з дитинства, має синдром Дауна та потребує постійної уваги, допомоги й особливого підходу. Про стан здоров’я дитини підозрювана була обізнана.

Щоб дівчина не виходила з дому, жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком. Фактично дитину приковували, позбавляючи можливості вільно рухатися чи самостійно покинути приміщення. Свої дії підозрювана пояснювала тим, що їй потрібно було йти на роботу та що вона боялася втечі дитини.

Крім того, вночі свободу дівчини обмежували ще більше, її прив’язували до ліжка тканинним ременем, повністю унеможливлюючи будь-який рух.

Кричущий випадок набув розголосу після того, як дівчина змогла вибігти на вулицю з ланцюгами на тілі. Її сфотографували очевидці та надіслали фото до спільного чату громади, де перебував староста села. Староста негайно звернувся до підрозділу превенції, який доповів прокурору про виявлені факти.

За дорученням прокурора було проведено негласні слідчі (розшукові) дії. Прокурор надав доручення слідчим поліції невідкладно виїхати за місцем проживання дитини, а також залучено службу у справах дітей.

Унаслідок таких дій дитина зазнала фізичних та моральних страждань, було грубо порушено її право на свободу та особисту недоторканність.

Наразі дівчина перебуває у лікувальному та реабілітаційному закладі, де їй надають необхідну медичну і психологічну допомогу.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також за ініціативою прокурора жінку відсторонено від посади як захід забезпечення кримінального провадження, оскільки вона працювала з дітьми.

Досудове розслідування триває».

Тим часом у полі зору слідства опинилися працівники служби у справах дітей сільської ради. Виявляється, 20 листопада 2025 року вони, обстеживши умови проживання тієї дитини, не виявили там жодних порушень. А наступного дня там побувала поліція і виявила дитину з ланцюгами на руках і ногах. Того ж дня, 21 листопада, працівники служби у справах дітей сільської ради знову обстежили той дитячий будинок і сімейного типу і склали акт, в якому рівень безпеки дитини визначено як дуже небезпечний. У поліції вважають: «Різка та діаметрально протилежна зміна оцінки умов перебування дитини протягом однієї доби без наявності об`єктивних підстав свідчить про те, що службові особи не виконали покладені на них законом обов`язки своєчасно, чим допустили перебування дитини у небезпечних для життя та здоров`я умовах».

Про це йдеться в ухвалі Фортечного районного суду Кропивницького, якою одну з чиновниць зобов’язано прибувати до слідчого за кожною вимогою. Фігурантка заперечує підозру, вважає її необгрунтованою.