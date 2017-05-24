Кіровоградщина продовжує вимирати

Станом на 1 квітня 2017 року в області, за оцінкою, проживали 963,6 тис. осіб.

Частка міського населення складала 62,9%, повідомили «УЦ» у ГУ статистики в області.

У січні – березні 2017 року чисельність населення області скоротилася на 2204 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 9,3 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного скорочення (2397 осіб). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення (193 особи).

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Компаніївського (0,46%), Гайворонського (0,44%), Маловисківського ( 0,43%) районів (в середньому по області – 0,23%).

Обсяг природного скорочення становив 10,1 особи у розрахунку на 1000 жителів (у січні – березні 2016 року – 9,2 особи). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (6,2 особи), найвищий – в Олександрівському районі (18,3 особи).

Рівень народжуваності в середньому по області становив 8,3 особи у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11 народжених у Новоукраїнському районі до 6,2 народженого на території Світловодської міськради.

Рівень смертності в середньому по області становив 18,4 особи у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14,9 особи), найвищий – в Олександрівському районі (27,6 особи).

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області у січні – березні 2017 року становила 0,81 особи на 1000 жителів.