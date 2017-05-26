Кіровоградщина отримає понад 57 млн на реалізацію семи проектів

Перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко взяв участь у засіданні комісії з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства при Мінрегіоні за участі віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, членів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України (народних депутатів України).

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

На засіданні розглянули інвестиційні проекти Кіровоградської області, які відібрала обласна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Серед них 7 проектів з обсягом фінансування за рахунок коштів ДФРР 57239,014 тис. грн.:

1. реставрація будівлі олександрійського міського будинку культури на вул. 6-го Грудня, 2, в Олександрії (коригування);

2. капітальний ремонт операційного блоку КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» по вул. Ялтинській, 1, Кропивницький;

3. реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке Голованівського району, вул. Шкільна, 8;

4. реконструкція будівлі дитячого садка «Зернятко» по вул. Миру, 5, у Новоукраїнці (коригування);

5. реконструкція Новопразької ЗШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Леніна, 101, сел. Нова Прага Олександрійського району;

6. капітальний ремонт вул. Єгорова у Світловодську (коригування);

7. капітальний ремонт приміщення дитячого садка «Сонечко» по вул. Центральна, 4, в с. Жовтневе Устинівського району.

Співфінансування здійснять за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Не розподіленими залишились кошти ДФРР у сумі 6360 тис. грн. (10 % від передбаченого обсягу коштів), які спрямують на розвиток спортивної інфраструктури в державі.