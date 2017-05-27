У Кропивницькому затримали сутенера, який додумався повернутися сюди з Криму

Поліцейські затримали підозрюваного у сутенерстві, який перебував у розшуку.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Громадянин переховувався в АР Крим, аби уникнути відповідальності за скоєне.

Улітку 2014 року на той час 29-річному зловмиснику повідомили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути покарання, чоловік утік із місця проживання. У результаті вжитих заходів поліцейські встановили, що підозрюваний виїхав на тимчасово непідконтрольну територію держави. Його оголосили у міжнародний розшук.

На початку тижня працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаних з торгівлею людьми, отримали інформацію, що громадянин приїхав до Кропивницького. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Стосовно підозрюваного обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування у рамках кримінального провадження триває. Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.