Кіровоградська облрада хоче відкликати своє ж звернення щодо не підвищення тарифів на воду

Група депутатів облради пропонує відкликати звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, про не підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Про це йдеться у проекті рішення облради, текст якого має «УЦ».

У документі – два пункти: «1. Підтримати вимогу депутатів обласної ради стосовно відкликання звернення Кіровоградської обласної ради до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг про не підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград», ухвалене рішенням Кіровоградської обласної ради від 10 березня 2017 року № 250.

2. Доручити голові Кіровоградської обласної ради Чорноіваненку О. А. направити дане рішення обласної ради до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

У додатку до рішення №250, яке пропонують скасувати, йшлося: «Згідно з даними проектами постанов НКРЕКП, тариф має підвищитися в середньому на 20 відсотків. Однак остаточно тарифи ще не затверджені та не введені в дію.

Упевнені, що таке підвищення непосильне для мешканців Кіровоградської області, особливо, для соціально вразливих верств населення, і тому затвердження нових тарифів недоцільно».

Хто входить до «групи депутатів», яка пропонує відкликати звернення, наразі невідомо.