Через те, що вивезенням сміття в обласному центрі займається монополіст, Кропивницькому загрожує сміттєвий колапс.

Минулого тижня його вдалося уникнути, заявив заступник міського голови Олександр Мосін на апаратній нараді в мерії сьогодні, 29 травня, передає кореспондент «УЦ».

За словами Мосіна, проблема з вивезенням сміття у Кропивницькому минулого тижня стала можливою через відсутність в обласному центрі серйозної конкуренції підприємству-монополісту.

«На тижні, що минув, два дні у кількох мікрорайонах міста контейнерні майданчики були перенасичені сміттям. Працівники «Екостайлу» відмовилися виходити на роботу через борги з зарплати. У свою чергу, ЖЕО не отримали відшкодування по пільгах і субсидіях з державного бюджету, – відзначив посадовець. – Такий проблемний ланцюг практично ледь не затягнувся в зашморг. Ми оперативно створили штаб, який працював у двох напрямках. Перший – разом із замовниками ми розробили дорожню карту подолання кризи. Фінансову частину місто разом з областю частково вирішили одразу. Далі – ЖЕО системніше почнуть працювати з протоколами, необхідними документами».

Після отримання 250 тисяч гривень ТОВ «Екостайл» змогло відновити виплату заробітної плати, а машини впродовж п’ятниці з шостої ранку до ночі пройшлися першим колом і звільнили контейнери, а двірники ЖЕО тут же прибрали майданчики від сміття.

З вечора п’ятниці, 26 травня, і в суботу робота з вивезення сміття увійшла в нормальне звичне русло.

«Ми, Слава Богу, уникли колапсу, – наголосив Олександр Мосін. – Але це та ціна, яку платить місто за відсутність серйозної альтернативи монополісту. Це тарифна політика, коли реальна економіка коригується політичною доцільністю. Висновок для наших служб – чітко тримати на щоденному контролі і фінансову, і виробничу ситуацію, і не лише по «Екостайлу».