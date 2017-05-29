На Кіровоградщині школа сплатила судовий збір готівкою, а не через бухгалтерію

Добровеличківська ЗОШ І-ІІІ ступенів сплатила 3200 гривень судового збору готівкою.

Про це йдеться у запиті депутата облради Тетяни Гуменюк до голови ради Олександра Чорноіваненка, повідомили «УЦ» у прес-службі обласної ради.

«Тетяна Гуменюк, депутат Кіровоградської обласної ради, звернулася з депутатським запитом, у якому порушується питання стосовно необхідності з’ясування обставин сплати судового збору за подання адміністративного позову нелегалізованими готівковими коштами, отриманими з невідомих джерел, Добровеличківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів, тоді як, згідно з чинним законодавством України, всі платежі, у тому числі й судовий збір за загальноосвітній навчальний заклад, що обслуговується централізованою бухгалтерією, має сплачувати відділ освіти, молоді та спорту Добровеличківської райдержадміністрації як головний розпорядник бюджетних коштів», – сказано у повідомленні.

Депутати облради вирішили перенаправити запит до голови ОДА Сергія Кузьменка.