У Кропивницькому не поспішають ремонтувати дороги, хоча погода – сприятлива

Міська влада ініціюватиме розірвання угод з підрядниками, які не розпочнуть ремонт доріг і прибудинкових територій у Кропивницькому.

Про це заявив заступник міського голови Олександр Мосін на апаратній нараді в мерії сьогодні, 29 травня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

За словами посадовця, у Кропивницькому на 2017 рік запланований значний обсяг робіт з ремонту дорожнього покриття як на проїжджій частині доріг, так і на внутрішньобудинкових територіях. У той же час є підприємства-підрядники, які не поспішають виводити на об’єкти техніку і людей, хоча погодні умови сприяють активному асфальтуванню.

«Ви добре знаєте позицію міського голови щодо довгої розкачки по ремонту доріг, – сказав Олександр Мосін. – Вулицю Смоленчука «Облавтодор» все ж розпочав. Але прошу головне управління ЖКГ тримати цю ділянку на щоденному контролі».

За словами профільного заступника міського голови, немалий обсяг робіт має бути виконаний у дворах на вулиці Євгена Тельнова: 12, 13, 14. Там теж підписаний договір з «Облавтодором».

«Якщо цього тижня вони не почнуть, розривайте цю угоду і шукайте іншого виконавця, – доручив керівнику головного управління ЖКГ Олександр Мосін. – Ми втрачаємо золоті дні. Що ми потім людям скажемо?!»

«Загалом у Кропивницькому виконані асфальтні роботи на восьми об’єктах, – наголосив начальник головного управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. – Ще близько десяти перебувають в роботі. На визначення підрядника ремонту чотирьох вулиць тривають тендери, ще близько двадцяти тендерів будуть оголошені сьогодні. Фактично всі угоди укладаються через систему електронних закупівель «Прозорро». Деякі тендери довелося відмінити через надання його учасниками недостовірних даних. Ми врахували це у подальшій роботі і, переконаний, зможемо вчасно виконати всі заплановані ремонти».