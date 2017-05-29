В Олександрії відкрили пам’ятник загиблим льотчикам (ФОТО)

Пам’ятник вісьмом військовослужбовцям в/ч 2269 урочисто відкрили в Олександрії сьогодні, 29 травня.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

На плацу військової частини відбувся мітинг, у якому взяли участь мер міста Степан Цапюк та голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко.

Пам’ятник встановили на трьох опорах, кожна з яких символізує вертоліт, що розбився. На опорах – списки загиблих у катастрофі.

Перший гелікоптер впав на ліквідації аварії на ЧАЕС, тоді загинув Микола Ганжук.

Другий розбився в Олександрії 25 грудня 2012 року. Загиблі – В’ячеслав Павлюк, Олег Кошель, Дмитро Курінний, Рубен Ігітян і Віталій Олейников.

Третій 29 травня 2014 року збили бойовики під Слав’янськом, загинули Сергій Бульдович і Сергій Кравченко.

Фото: «Моя Олександрія»