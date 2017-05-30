«Мамочка, не волнуйся за меня», или Письма из прошлого

Неделю назад в одной из социальных сетей появилась информация от краеведа из Карловки Наталии Кравченко о том, что во время одного из посещений фондов нашего областного краеведческого музея ей удалось случайно найти письмо из Германии в Карловку, датированное 1943 годом, от угнанной туда молодой девушки. Наталья рассказала, как разыскала родного брата автора письма, и поведала о его реакции. Эта история навела на мысль поискать и другие письма, а после этого попытаться найти родственников тех, кто их писал или кому они были адресованы.

Обратившись в музей за помощью, мы немедленно ее получили! Без всяких проблем или бюрократических проволочек. Нашему взору предстали пять десятков писем, датированных концом 1942-го – первой половиной 1943 года. Музейные работники, к сожалению, не знали, как и при каких обстоятельствах эти пожелтевшие листки бумаги попали в фонды музея. По надписям на папке стало понятно, что зарегистрированы в фондах музея они были где-то в начале 70-х годов прошлого века. И это все, что было о них известно.

Большинство из них написаны чернилами, которые, на удивление, за столь длительное время практически не выцвели. Несколько писем написаны карандашом, но их тоже можно прочесть. Только на двух письмах попавшая вода повредила небольшие части текста, но понять основное содержание все же получилось.

Еще одной особенностью писем было то, что адрес, фамилия адресата и отправителя писались немецкими буквами. И если с названиями сел, городов и районов еще можно разобраться на интуитивном уровне и общем знании географии области, то прочитать некоторые фамилии и имена было крайне сложно, а порой невозможно. Германская фонетика не имеет звуков Ц, Ш и Щ, которые бы передавались одним символом, поэтому отдельные фамилии на самом деле могли бы звучать и как «Чукилда» или «Шукилда». Не во всех письмах читался адрес отправления, чаще всего это было обозначение лагеря для гастарбайтеров с привязкой к почте в ближайшем городе. Отправления шли из Берлина, Лейпцига, Аушвица, Данцига и других населенных пунктов. Адресованы письма были в разные места области. Есть письма в Петровский район, Александрийский, Новоархангельский. Есть письма в областной центр и его окрестности.

Сами записи, мягко говоря, удивили. Судите сами: вот несколько цитат (орфография и стилистика по возможности сохранены):

Пишет Григорий: «Я здоровий як “бик” на сьогодніший день. Сьогодня ми перейшли жити у новий барак на пристань річки Одер. Получили одяг, спідне більйо. Живем непогано. Працюєм грузчиками в порту».

А вот письмо Нины: «Опишу как провела это воскресенье была на речке (Майн) по которой идут пароходы, пошла в 1 час и купались до 7 часов, загорали, катались на пароходе. Потом пошли на карусель, на лодки. С тем и пришли в лагерь в 9, спали на дворе тепло было».

Или вот Галина пишет из Берлина: «Мамочка не волнуйся за меня ведь мне не пять лет я побеспокоюсь за себя сама ведь ты мне ничем не поможешь, а только для тебя хуже. Я работаю по старому сегодня получила деньги 33 марки за месяц и купила туфли за 15 марок, сделала завивку за 6 марок все девочки поделали здесь мода такая».

И еще одно письмо, его пишет своей маме дочка (имени в письме нет): «Лучше нам в лагере стало. Кормят лучше и в город 2 раза на неделю пускают в субботу и воскресенье. И в ресторане без карточки можно купить картошки с шпинатом. Мамочка имею свое платье и туфли … гулять хожу в город. Мамочка, ты беспокоишься что от меня нету письма. Не беспокойся и отсюда вертаются».

В одном из писем есть слова про зачеркнутые строки, видимо, цензура таки действовала, и, возможно, авторы писем писали именно в расчете на это. Да еще писали так, чтоб не беспокоились родные и близкие, оставшиеся дома. Но все равно удивляют такие слова: «Я вас прошу не забувайте про мене, я буду спасати себя а ви допоможіть мені через посилки свої. Уже послав вам 900 рублей. Ви допомогу повинні давати в харчах а мені дом на очах. А ще узнайте в комісаріаті про гроші. Вам повинні давати 130 рублів на місяць за те що я тут працюю. В мене їх с зарплати вилічують. Чи получілі Ви напишіть мені. Я роблю 216 часов в місяць мені платять по 45 копійок в час. Отримую 20 марок а решта іде на проживання і харчування. У мене в банку вже 84,75 марок». Как-то не вяжется эта информация со знакомыми с детства рассказами про издевательства над нашими в Германии…

А самое неизгладимое впечатление оставили письма сына отцу. Их тринадцать! Миша Бершадский писал своему папе Михаилу. Написаны они с 28 августа 1942 года по 18 июня 1943-го. Повесть в письмах… Здесь есть все: и отчаяние, и радость; разочарование и надежды; вера в человека и предательство друзей…

Я долго думал, стоит ли публиковать строки из этих писем? Стоит! Мы должны знать правду, какой бы она ни была. А еще хочется найти хотя бы родственников тех, кто писал или кому писались эти письма. Ниже перечислены все доступные (прочитанные) координаты авторов и получателей, а также фамилии и имена людей, которые упоминаются в письмах из фондов областного краеведческого музея. Еще раз напомню: фамилии и имена могут быть неточными из-за сложности прочтения. Впрочем, как и административная принадлежность того или иного села. Мы искали старые названия сел, их принадлежность к району. Не всегда получалось найти, но вот то, что смогли расшифровать:

от: Шевцовой Веры из: Лейпцига

кому: Шевцову Григорию, с. Коробчино, Новомиргородский район.

от: Дядюра Александра

из: Франкфурта

кому: Дядюре Федору, г. Кировоград, Балашовка, ул. Шахтерская, 28.

от: Павленко (имя неизвестно)

из: Берлина

кому: Павленко Е. , г. Кировоград, ул. Павловская, 35.

от: Анисимова Александра

из: Берлина

кому: Шашубе (Чачубе) Наде, с. Петрово Александрийского района (видимо, сейчас Знаменского района).

В письме упоминаются друзья автора: Давыдовский А., Кирячок И., Вишневский М., Шулика В.

от: Ткачевой Марии

из: Anstalt Zankowitz (не нашли такого названия, но так написано в письме).

кому: дяде Пете, тете Домне, брату Ване, сестре Оле, племянничке Рае (видимо, фамилия та же), с. Скалевое Новоархангельского района.

от: Штала (Чтала) Софии

кому: Штала (Чтала) Евдокиму г. Кировоград, Кущевка, ул. Таврическая, 42.

Письмо написано 14.08.43.

от: Галина Фомина

из: Берлина

кому: Пашковой (Пачковой) Анне г. Кировоград, ул. Компанийца, 40.

Письмо написано 11.04.43.

от: Лауданской Людмилы

кому: Лауданскому П., с. Малая Виска.

Письмо написано 24.07.43.

от: Зушпей (Сушпей) Иван

из: Эссен

кому: Зушпей (Сушпей) Эмили.

Письмо написано 27.12.43. В письме упоминаются брат Грыня и мама Нина.

от: Васильовича (?)…

кому: Сорока Василию, с. Подвысокое.

Письмо написано 20.07.43. В письме автор передает привет братьям Андрею, Володе и сестре Саше. Также упоминает сестру Марию, которая тоже находится в Германии, в соседнем лагере.

от: Мазур Веры

из: Лейпциг

кому: Мазур Сергею, с. Марьевка, Новомиргородский район.

от: Даценко Анастасии

из: Аушвиц

кому: Даценко Клеопатре, с. Перегоновка.

Письмо написано 12.07.43.

от: Чукилда (Шукилда) Миля

из: Берлина

кому: Студзинской (Штудзинской?) Ольге, г. Кировоград, ул. Садовая, 66.

Письмо написано 17.07.43.

от: Канцер Нины

из: Берлина

кому: Канцер Фене, с. Грузское.

от: Иванченко В.

кому: Иванченко И.И., г. Кировоград. ул Н. (Нижняя?) Донская 135/26. Мы не нашли такой улицы в городе. Возможно, это было название времен оккупации. Да и смущает нумерация домов. Не так уж и много у нас улиц с таким количеством домов.

от: Бондаренко Гали

кому: Бондаренко Уле (Улите?), с. Глодосы (или с. Хмелевое, в адресе написаны оба села), дом 17.

от: Кислинской (Кишлинской) …

из: Кёльн

кому: Кислинскому К., с. Торговица.

Письмо написано 22.08.43.

от: Жоры (Журы) Любы

кому: Пономаренко Ларисе Михайловне, Новоархангельск.

Письмо отправлено 18.07.43. В нем упоминается Тася Дубецкая.

от: Бершадский Николай

кому: Кощевой (Косчевой) Василий, с. Ново-Петровка Новоархангельского района.

Есть еще одно письмо от Николая Бершадского по тому же адресу, но уже Бершадскому Марку.

от: Зубкова …

кому: Зубкову Федору Т., с. Розсохуватка.

Письмо написано 06.09.43.

от: (автор не указан)

кому: Сукач (Шукач), с. Высшие Верещаки, Александровский район.

Письмо написано 08.03.43.

В это село есть еще одно письмо. Написала его Бойко Параска

кому: Бойко Тимоше.

от: Забажков (Забашков) Григорий

кому: Забажкова (Забашкова) Степанида, с. Подвысокое. В письме рассказано, что Григорий работает вместе с Довгань Иваном, Кравчуком Сергеем, Гульяновым Иваном, Антошкой и Яшкой, которые, видимо, родом из того же села.

от: София Шулика (Чулика?)

кому: Надя Шулика (Чулика?), с. Петрово Александрийский район.

Второе письмо от Софии адресовано сестре Марфе Шулика (Чулика?), которая проживала в г. Александрия, 7-ой десяток (?).

от: Копацевич …

кому: Корецкому Никите.

Письмо написано 13.07.43. Из письма понятно, что один брат пишет другому. Адреса в письме нет.

от: Ткаченко Полины

кому: Ткаченко Гавриле, с. Малая Виска.

от: Левтор Анны Филипповны

из: Данциг

кому Левтор Филиппу И., с. Шевченково, Кировоградский район.

Письмо написано 10.08.43.

от: Притула Иван

из: Берлин

кому: Притула Никита, с. Петрово, Петровский район.

Письмо написано 12.12.43

от: Волошиной Александры

из: Берлина

кому: Волошиной Степан (Степанне?), с. Петрово Петровского района.

от: Дорох (Дорош) Нина

из: Франкфурт

кому: Дорох (Дорош) Иван, г. Кировоград, ул. Пушкина, 66. В письме есть имена родственников: Коля, Настя и тетя Фрося.

от: Валя Малашевич (Малатсевич?)

из: Франкфурт

кому: Александр Малашевич (Малатсевич?), г. Кировоград, ул. Миргородская, 33. Письмо написано 03.08.43.

от: Надежда Кваша (Квача)

кому: Лукаш …с. Давыдовка, Подвысоцкий район.

от: Титаренко Анна

кому: Титаренко Давид (Дауд?) с. Торговица, Новоархангельский район.

от: Бильченко (Бильшенко) Нины

из: Лейпциг

кому: Остапчук Ярине, с. Марьевка, Новомиргородский район.

Письмо написано 03.08.43.

от: Карпенко Шура

из: Виттенберг

кому: Шаратун (Чаратун) Ольге, г. Новоархангельск (или Нововоскренсенск, в письме указаны оба населенных пункта как адрес получателя).

Письмо написано 14.06.43.

от: Марии Пустовой

из: Франкфурта

кому: Пустовой Наде, г. Кировоград, ул. 4(?) Овражная, дом 3. В областном центре есть улица Овражная, но цифра 4 перед названием настораживает.

И тринадцать писем от Михаила Вишневского из Берлина. В них упоминаются Андрей Давыдовский, Анна и Павел. Все письма адресованы в село Петрово. К сожалению, нигде не указан район. У нас в области их три: поселок Петрово одноименного района и два села – в Знаменском и Кировоградском районах. Возможно, именно это стало причиной того, что не все письма дошли. Хотя из их текста становится понятным, что переписка таки велась. Михаил пишет, что из двадцати двух посылок, отправленных из дому, получил только двадцать. Кстати, многие авторы писали о том, что отвечают на письма из дома. Из Украины письма в Германию доходили приблизительно за два месяца. А вот посылки – быстрее. Правда, вес посылок был ограничен. Кто-то пишет про 250 граммов, кто-то про мешочек с двумя килограммами каши. Но, как бы то ни было, даже из этих писем видно, что и во время войны почта работала, а жизнь угнанных в Германию была несколько не такая, как нам рассказывали. В любом случае – это наша история!

Наша газета обратилась с письмами к местным органам власти с просьбой помочь найти этих людей или их родственников, но из-за долгого времени могли произойти всевозможнейшие изменения. Кто-то переехал, кто-то умер, о ком-то просто забыли. Так что будем надеяться и на вас, наши читатели: вдруг кто-то увидит знакомое имя или фамилию. А публиковать мы будем письма по мере нахождения родственников и только с их согласия. Постараемся вместе сберечь эти страницы истории.