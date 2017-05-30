Стрельба в Бережинке: обострение или хроника?

На прошлой неделе у нас снова стреляли – на сей раз в Бережинке, где продолжается конфликт вокруг смены собственников агропредприятия «Нива 2010», которую чаще именуют рейдерским захватом. Несколько раненых, задержаны бойцы из соседней области. Тем временем стали известны пикантные подробности биографии людей, называющих себя новым руководством фирмы.

Напомним, около месяца назад основатель агропредприятия Николай Трибиненко получил исполнительный лист о том, что имущество «Нивы» арестовано из-за долга в несколько миллионов долларов перед неким частным лицом. А проверив реестр, узнал, что больше не является руководителем фирмы. Позже выяснилось, что 65% своего предприятия Трибиненко якобы подарил офшорной компании, которая затем передарила их жителю Крыма, а тот, в свою очередь, переписал на фирму из Днепра. Сам он утверждает, что долгов не делал, никому ничего не дарил (да и с чего бы), документы – подделка, а его предприятие пытаются попросту «отжать».

Обострение

Вскоре на месте появился некто Григорий Скаленко, называющий себя новым директором, в сопровождении охраны и попытался приступить к своим обязанностям. Жители села в знак протеста перекрыли трассу, а затем, в прошлый вторник, решили осуществить, дословно, «самозащиту своего конституционного права». Около 200 людей – пайщиков, земля которых в аренде у фирмы «Нива 2010», пошли к конторе. «Хочу, чтобы бандиты ушли из села», – озвучила цель похода одна из участвовавших в нем женщин на камеру местного телеканала. Новые хозяева забаррикадировались внутри. Местные взломали дверь, зашли внутрь и тут же выбежали – изнутри полетели дымовые шашки, зазвучали выстрелы.

Из окон продолжали стрелять в бегущих людей – это видно и слышно в сюжете канала «Кировоград», съемочная группа которого тоже оказалась под обстрелом. Молодой человек получил сквозное ранение руки, всего трое раненых. Патруль приехал только через 40 минут после вызова, потом прибыло еще три десятка полицейских. Находившихся внутри 6 человек, жителей Запорожской области в камуфляже с помповыми ружьями и травматическим пистолетом положили на пол, они задержаны. Начато уголовное производство по статье «хулиганство», санкция – от 3 до 7. Руководство области взяло ситуацию под личный контроль.

– К сожалению, полиция свое­временно не отреагировала на события, которые произошли на территории сельскохозяйственного предприятия «Нива 2010», а управление юстиции до сих пор не проинформировало пострадавшую сторону о рассмотрении дела. Я лично доложил министру юстиции и начальнику Национальной полиции Украины о событиях в Бережинке и надеюсь, что с помощью центральных органов исполнительной власти мы сможем разобраться в ситуации, – в частности, сказал председатель ОГА Сергей Кузьменко, общаясь с журналистами.

Хроника?

Впрочем, для некоторых участников конфликта подобный экстрим, похоже, – привычная работа, а не форс-мажор. По полученной нами информации, упомянутый выше Григорий Скаленко ранее «засветился» как минимум в двух подобных эпизодах в других областях Украины. И пять лет назад, похоже, был осужден по ст.ст. 366 и 364-1 УК – служебный подлог и злоупотребление полномочиями.

Нам удалось найти человека, который уже сталкивался с «новым директором». Анатолий Доценко – директор Братского маслопрессового завода по переработке подсолнечника. Предприятие находится в соседней Николаевской области – всего километрах в 60-70 от Бережинки – и в январе 2017 года стало объектом захвата по схеме, очень похожей на примененную здесь.

– Когда кто-то имеет право предъявить претензии предприятию, приходят юристы, стучат в дверь и говорят: вот, у нас есть решение суда, или договор, или еще какая-то бумага, которая подтверждает право на то, на что они претендуют. Ничего такого не произошло, – констатирует Доценко. – Через забор вооруженные люди в количестве около 50 человек, без каких-либо опознавательных знаков, только с цветной изолентой на рукавах, вторглись на территорию предприятия с трех направлений. Банальный силовой захват. Он (Скаленко. – Авт.) играл основную роль при захвате, тряс поддельными документами, представлялся представителем нового собственника. Почерк абсолютно одинаковый – здесь была подделка документов купли-продажи корпоративных прав, в Бережинке сделали немного по-другому. Возбуждено уголовное дело. Есть конкретные лица, которые фигурируют, конкретные предприятия, есть уже признательные показания участников этого захвата, которые были даны следствию. Есть документы от нотариуса, который говорит, что сделка им не заверялась. Есть заключение следственного эксперта, который говорит о том, что печать поддельная. Использовали как учредителя обычного хлопца, ему 24 года, он работает где-то на автомойке. Дали ему тысячу гривен, сказали, будешь у нас учредителем. Вот и все. На сегодняшний день ведется следствие, эти рейдеры пытаются нас втянуть в разные хозяйственные суды путем подлога и фальсификации разных документов, опять же…

В Едином государственном реестре лиц, которые совершили коррупционные правонарушения, можно найти данные о Скаленко Григории Ивановиче, которого в июне 2012 года суд признал виновным в умышленном злоупотреблении своими полномочиями вопреки интересам юридического лица и служебном подлоге – составлении и выдаче заведомо неправдивых документов, – причинившем тяжкие последствия. Наш собеседник с Братского МПЗ утверждает: речь в реестре идет все о том же человеке. Как бы то ни было, «того» Скаленко, занимавшего пост директора ООО «Технолирис», в 2012-м суд обязал заплатить 34 тысячи гривен штрафа с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями субъектов хозяйственной деятельности независимо от формы собственности сроком на два года.

В связи с «Технолирисом», зарегистрированным в курортном Трускавце Львовской области, удалось найти данные об открытии судебного производства по иску львовских налоговиков к днепропетровской и трускавецкой юстиции – о признании недействительным изменения местонахождения и отмене государственной регистрации. Фирма, которой руководил тогда Григорий Иванович Скаленко, выступала по делу третьей стороной.

Это «гастроли»?

Трускавец, Братское, Бережинка – это уже не одиночные случаи, а система. Похоже, в Украине сформировалась своего рода «гильдия гастролеров», профессионально занимающихся захватами предприятий в разных местах «под ключ» по одной и той же схеме. А именно – через внесение изменений в государственные реестры собственности, корпоративных прав и т.д. на основании как минимум сомнительных документов. Делать утверждения об их подделке можно, лишь имея на руках данные соответствующих экспертиз. За последние два года только на Кировоградщине и только в аграрной сфере подобных захватов было уже несколько, мы достаточно много писали об этом.

С другой стороны, очевидно, что Григорий Скаленко, директор из Днепра или, например, Сергей Регелюк из Винницы – юрисконсульт «нового собственника», который по совместительству работает экспертом сектора энергетики в «Офисе эффективного регулирования», созданном по инициативе Мирового банка и правительства Канады – люди, скорее всего, наемные. Кто на самом деле платит за этот банкет? Достоверные источники утверждают, что за захватом в Бережинке, как и за несколькими другими в регионе, стоит один из крупных местных латифундистов.

Как бы то ни было, приезжие исполнители чувствуют себя здесь вполне вольготно. Так, через три дня после событий со стрельбой Скаленко и Регелюк не постеснялись провести пресс-конференцию (на фото), в ходе которой утверждали, что запорожские бойцы задержаны незаконно, а люди, получившие ранения, чуть не сами в себя стреляли…