На Кіровоградщині пройшло ЗНО з математики

31 травня в області відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Тестування проходило в 11 пунктах, сім з яких працювали у Кропивницькому, два – в Олександріїї, по одному – в Новоукраїнці та Голованівську.

У ЗНО з математики взяли участь 2445 випускників, що склало 94,8% від загальної кількості зареєстрованих.

2 червня 2017 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Працюватиме 19 пунктів тестування: 11 у Кропивницькому, три – в Олександріїї, по два – у Новоукраїнці та Голованівську, один – у Світловодську.