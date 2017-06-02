Депутат з Кіровоградщини «засвітився» у рейдерському захопленні на Вінниччині (ФОТО)

Прокуратура наполягає на запобіжному заході у виді взяття під варту всіх підозрюваниху рейдерському захопленню в селі Метанівка Теплицького району Вінницької області.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
«Прокуратурою Вінницької області 01.06.2017 доручено безпосередньо слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в регіоні проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення хуліганських дій біля зернового току в с. Метанівка Теплицького району групою осіб, які, застосовуючи травматичну зброю, завдали місцевим жителям тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.
За результатами попередньо вжитих заходів 45 особам оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Серед підозрюваних – депутат районної ради Кіровоградської області.
Прізвище депутата не називається.
Прокуратура погодила клопотання щодо обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи для встановлення істини у кримінальному провадженні.
За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником підприємства і власниками майнових паїв.
Чоловіки в масках увірвалися на територію зернотоку, яку охороняли місцеві жителі.
Після відмови зловмисників скласти зброю бійці спецпідрозділів та працівники місцевої поліції затримали озброєних правопорушників.
У затриманих вилучили вісім помпових рушниць, п’ять травматичних пістолетів, а також два мисливських карабіни калібром 5,45 мм і 7,62 мм.
Нагадаємо, схожі події сталися і в Бережинці Кіровоградського району. Там зловмисники стріляли в місцевих жителів, під обстріл також потрапила знімальна група каналу «Кіровоград».