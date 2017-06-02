Кіровоградський обласний держгеокадастр оголосив купу вакансій

Кіровоградський обласний держгеокадастр оголосив про вакансії.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі установи.
Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «Б»:
– начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Новомиргородському, Маловисківському, Новоукраїнському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Маловисківський район);
– начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Новгородківський район);
категорії «В» на посади головних та провідних спеціалістів:
– головний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель;
– головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Вільшанському, Новоархангельському, Добровеличківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Вільшанський район);
– головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Світловодському, Онуфріївському, Олександрійському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Світловодський район);
– головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;
– головний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Гайворонському, Голованівському, Благовіщенському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Благовіщенський район);
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Вільшанському, Новоархангельському, Добровеличківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Новомиргородському, Маловисківському, Новоукраїнському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Новоукраїнський район, тимчасово вакантна посада);
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Кіровоградському, Олександрівському, Знам’янському районах та м.Кропивницькому Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Кіровоградський район, тимчасово вакантна посада);
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Світловодському, Онуфріївському, Олександрійському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Світловодський район);
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Петрівський район, тимчасово вакантна посада);
– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бобринецькому, Компаніївському, Устинівському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Устинівський район);
– провідний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;
Конкурсний відбір проведуть з 19 по 22 червня 2017 року, а саме: для керівного складу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області з 19 по 20 червня 2017 року; головних спеціалістів вищезазначених відділів Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області – 21 червня 2017 року; провідних спеціалістів вищезазначених відділів Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області – 22 червня 2017 року.
За додатковою інфомацією слід звертатися за адресою: Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26, каб. 30. Довідки за тел. (0522) 34-61-32. Документи приймаються у робочий час (до 17:15) до 15 червня поточного року.
Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (додатк 1), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву (додаток 2), в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнену особову картку (додаток 3);
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.