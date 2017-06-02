Кіровоградський обласний держгеокадастр оголосив купу вакансій

Кіровоградський обласний держгеокадастр оголосив про вакансії.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі установи.

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «Б»:

– начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Новомиргородському, Маловисківському, Новоукраїнському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Маловисківський район);

– начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Новгородківський район);

категорії «В» на посади головних та провідних спеціалістів:

– головний спеціаліст відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель;

– головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Вільшанському, Новоархангельському, Добровеличківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Вільшанський район);

– головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Світловодському, Онуфріївському, Олександрійському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Світловодський район);

– головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;

– головний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Гайворонському, Голованівському, Благовіщенському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Благовіщенський район);

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Вільшанському, Новоархангельському, Добровеличківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Новомиргородському, Маловисківському, Новоукраїнському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Новоукраїнський район, тимчасово вакантна посада);

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Кіровоградському, Олександрівському, Знам’янському районах та м.Кропивницькому Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Кіровоградський район, тимчасово вакантна посада);

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Світловодському, Онуфріївському, Олександрійському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Світловодський район);

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Петрівський район, тимчасово вакантна посада);

– провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Бобринецькому, Компаніївському, Устинівському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (Устинівський район);

– провідний спеціаліст відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;

Конкурсний відбір проведуть з 19 по 22 червня 2017 року, а саме: для керівного складу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області з 19 по 20 червня 2017 року; головних спеціалістів вищезазначених відділів Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області – 21 червня 2017 року; провідних спеціалістів вищезазначених відділів Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області – 22 червня 2017 року.

За додатковою інфомацією слід звертатися за адресою: Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26, каб. 30. Довідки за тел. (0522) 34-61-32. Документи приймаються у робочий час (до 17:15) до 15 червня поточного року.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (додатк 1), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву (додаток 2), в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку (додаток 3);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.