Поліція порушила справу за фактом отруєння на Київщині та Херсонщині світловодською рибою

Знам’янська місцева прокуратура процесуально керує досудовим розслідуванням, розпочатим поліцією за фактом спалаху ботулізму в Україні.

Санкція статті, за якою розпочато кримінальне провадження, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Рибна продукція одного з підприємств Світловодська, ймовірно, стала причиною захворювання кількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині. Нині цю продукцію зняли з реалізації, її виробництво призупинили до з’ясування обставин, а органи контролю відібрали зразки для лабораторних досліджень.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у жительки Світловодського району медики підозрюють ботулізм. Спочатку розповсюджувачем хвороби називали рибу, однак пізніше з’ясувалося, що постраждала їла м’ясні консерви.