З «Олександрії» підуть троє футболістів, натомість прийдуть троє з «Зірки»

Захисник Юрій Путраш, а також півзахисники Павло Мягков і Дмитро Леонов в наступному сезоні не гратимуть за «Олександрію».

Контракт Мягкова з клубом закінчується в цьому місяці, і сторони прийняли рішення не продовжувати співпраці, пише Sport Arena.

Причини розставання з Путрашем і Леоновим поки що залишаються невідомими.

27-річний фланговий захисник Путраш у сезоні, що завершився, через травми зіграв лише шість матчів в УПЛ, 24-річний Мягков виходив у дев’яти іграх, а 28-річний Леонов відзначився одним ассистом в 18 іграх.

Водночас «Олександрія» посилиться півзахисниками Андрієм Бацулою й Артемом Щедрим, а також форвардом Артемом Ситалом. Всі вони виступали за «Зірку» (Кропивницький).

За підсумками сезону УПЛ команда Володимира Шарана посіла п’яте місце, пробившись у Лігу Європи-2017/18, де стартує з третього раунду кваліфікації.

«Зірка» посіла дев’яте місце.