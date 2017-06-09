У Кропивницькому відбувається «Битва націй»

9 червня іноземні студенти Донецького національного медичного університету беруть участь у квесті «Битва націй».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ДНМУ.

Змагання відкрилися о 9:00 на плацу ДНМУ (вул. Велика Перспективна, 1).

Завдання квесту зі своїх профільних дисциплін вони вирішуватимуть на п’яти локаціях у центрі міста.

Найвидовищніша частина змагань та нагородження учасників почнуться на Козачому острові о 12:00.

Учасники, а це студенти з понад 30 держав, також представлятимуть національні пісні або танці та загалом свою країну.