В Олександрії хочуть підвищити квартплату

Комунальне підприємство «Житлогосп», яке обслуговує будинки і прибудинкові території, оголосило про чергове підвищення тарифів.

Рішення про нові тарифи поки не прийняте, його повинен ухвалити виконком, передає «Моя Олександрія».

«Житлогосп» опублікував нові тарифи для ознайомлення в газеті «Вільне слово» сьогодні, 14 червня.

Тарифи підвищуються для кожному будинку по-різному. У таблиці для кожного будинку вказано чинний на сьогодні тариф і поруч – новий.

Наприклад, обов’язковий тариф за квадратний метр:

– для Шевченка, 142 виросте з 2,4789 до 3,4143 грн.;

– для 6-го Грудня, 91 – з 2,5590 до 3,2946 грн.;

– для Соборної, 96 – з 2,5490 до 3,2367 грн.

«Житлогосп» повідомляє, що середній тариф складе 3,0483 грн. за 1 кв. м. У повідомленні сказано, що причинами зростання тарифів стали підвищення мінімальної зарплати і вартості енергоносіїв, зокрема електроенергії.

Попереднього разу виконком підвищив тарифи «Житлогоспу» 29 грудня 2016 року, рішення набрало чинності 3 лютого 2017.

Середній тариф тоді виріс на 30-40 відсотків і склав 1,57 грн. за 1 кв. м на місяць.

Нагадаємо, у Кропивницькому майже вдвічі зросла квартплата.