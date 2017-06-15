На Кіровоградщині маніяк поскаржився на тортури – проти поліцейських відкрили кримінальне провадження

За скаргами обвинуваченого Володимира Нікітюка на застосування до нього тортур відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила суддя Галина Коліуш, яка веде справу Нікітюка, на засіданні суду сьогодні, 15 червня, передає «Моя Олександрія».

Коліуш зачитала відповідь облпрокуратури на клопотання суду про перевірку фактів катування. У листі повідомляється про відкриття кримінального провадження в цьому напрямку.

Справу відкрили 8 червня 2017 року проти співробітників Олександрійського міського та Головного управління поліції в області. Поліцейських підозрюють у застосуванні фізичного і психологічного насильства до Нікітюка у період досудового слідства.

Також на сьогоднішньому засіданні Нікітюку продовжили утримання під вартою ще на 60 днів, до 13 серпня. Наступне засідання відбудеться о 13:00 1 серпня.

Нікітюк неодноразово скаржився на застосування до нього тортур. Він стверджував, що його били, катували електрикою, вішали на дибу, відбирали особисті речі тощо. Суд просив обласну прокуратуру перевірити ці факти.

Нікітюка звинувачують у двох вбивствах і замаху на вбивство. У пресі він отримав прізвисько «олександрійський маніяк».