Через нардепа з Кропивницького затримали головреда всеукраїнського видання

Правоохоронці затримали головного редактора Інтернет-видання «Страна.ЮА» Ігоря Гужву.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент «УЦ».

«За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва поліцією затримано І. Гужву, який вимагав і отримав 10 тис дол за нерозміщення компроментуючих матеріалів на діючого політика. У слідства наявні відео та аудіо докази», – написав Луценко.

За словами Ігоря Гужви, кримінальну справу проти видання сфальсифікували, і виникла вона після критичної публікації про нардепа з фракції Радикальної партії Дмитра Лінька. «Пару місяців тому до нас приходили люди від Лінька. Пропонували 20 тисяч доларів, щоб ми зняли один матеріал. Ми відмовились. Ось з тих пір нам і намагаються шити кримінальну справу», – заявив головний редактор видання.

У коментарі телеканалу Newsone Дмитро Лінько заявив, що Ігор Гужва вимагав у нього 20 тисяч доларів. «З боку редакції «Страна.ЮА» були шантаж і вимагання грошей, і в нас є всі докази. Аудіо- та відеофіксація», – сказав він. Лінько також зазначив, що не має права розголошувати всі деталі, поки триває слідство.

Дмитро Лінько – народний депутат від Радикальної партії Ляшка. Він народився у Кропивницькому (тоді – Кіровограді) 14 липня 1987 року, закінчив тут школу №16 з золотою медаллю.