У Кропивницькому посадили в СІЗО чергового наркоторгівця

Кіровоградська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним кропивничанином тяжкого злочину, пов’язаного з незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Раніше неодноразово судимого чоловіка затримали співробітники поліції 8 червня 2017 року під час збуту наркотичної сировини, яка, відповідно до висновку судово-хімічної експертизи, містить наркотичний засіб метадон.

Мешканцю обласного центру оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, й обрали щодо нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У провадженні триває досудове розслідування. Призначено низку експертиз.