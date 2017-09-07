У Новомиргороді любителям «догнатися» після бурхливого вечора підклали свиню

Виконком Новомиргородської міськради заборонив продаж алкоголю вночі.

Про це йдеться у повідомленні мерії, текст якого має «УЦ».

Заборона діятиме до 30 грудня 2017 року на території міста. Продавати алкоголь не можна з 11 вечора до 5 ранку «у стаціонарних, виносних та пересувних об’єктах торгівлі, цілодобових магазинах, малих архітектурних формах, барах, кафе, ресторанах, розважальних закладах міста».

Виконком ухвалив рішення, «враховуючи скарги мешканців міста щодо порушень громадського порядку у нічний час доби».