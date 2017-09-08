На Кіровоградщині державні виконавці змогли відібрати у батьків понад 40 млн грн. аліментів

Упродовж восьми місяців 2017 року органи державної виконавчої служби Кіровоградської області стягнули 42 579 909 гривень аліментів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласного управління юстиції.

«Основним проблемним питанням виконання цієї категорії рішень є несумлінне дотримання боржниками вимог законодавства про виконавче провадження. Окрім цього, значна кількість боржників офіційно не отримують доходів і не мають майна, за рахунок якого виконання судових рішень є можливим. Однак завдяки злагодженій роботі державних виконавців кошти за рішеннями судів про стягнення аліментів отримали 11 677 дітей», – відзначила заступник начальника обласного управління юстиції з питань державної виконавчої служби Маріанна Касімова.

Загалом у 2017 році в державних виконавців на виконанні перебувало 20 557 рішень про стягнення аліментів.