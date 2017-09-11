На Кіровоградщині загинули два десантники

Вчора, 10 вересня, на Кіровоградщині трагічно загинули два військовослужбовці військової служби за контрактом 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВДВ ЗС України, текст якого має «УЦ».

На даний час тривають слідчі дії, з’ясовуються всі деталі та обставини трагічного випадку.

Командування високомобільних десантних військ та військової частини висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

У повідомленні прес-служби не вказане місце загибелі. За даними джерел «УЦ», трагедія сталася у військовій частині в Канатовому.