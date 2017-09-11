У Кропивницькому влада планує посилити боротьбу з вандалами

Міська влада має адекватно відреагувати на збільшення кількості випадків порушень правил благоустрою на території Кропивницького.

На цьому наголосив секретар міської ради Андрій Табалов під час апаратної наради сьогодні, 11 вересня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

«Боляче слідкувати в соціальних мережах та на шпальтах газет за їх реакцією на факти справжнього вандалізму у нашому місті, – відзначив Андрій Табалов. – Скільки хорошого не зроби для міста, знайдеться декілька осіб, які зруйнують, поламають чи спотворять зроблене. Нам необхідно значно дієвішою зробити програму “Безпечне місто” із забезпеченням цілодобового відеоконтролю в місцях потенційного здійснення порушень. Потрібно також ефективніше об’єднувати зусилля з поліцією, посилити міську дружину, передбачити у правилах благоустрою жорсткіші санкції й відчутніші штрафи. У Європі, куди ми наполегливо рухаємося, за викинутий необачно недопалок у недозволеному місці на порушника чекає серйозні фінансові стягнення. Невідворотність покарання – ось що має реально зупинити вандалів у Кропивницькому».