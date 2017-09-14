15-річний футболіст із Кропивницького захворів на рак крові

15-річний Владлен Ткаченко з Кропивницького потребує допомоги.
Про це «УЦ» повідомили у благодійному фонді «Янгол життя».
Владлен грає у футбольному клубі «Зірка», планував своє життя присвятити футболу і здоровому способу життя. Однак у його життя увірвалася біда, рак крові.
У відділення він потрапив з критично низьким рівнем тромбоцитів і носовою кровотечею, яку не могли зупинити майже тиждень.
Діагноз – мієлобластний лейкоз – вже підтвердили, і терміново потрібно починати лікування. Хлопець живе з бабусею, ресурси цієї маленької родини дуже обмежені, а лікування попереду – довге, важке і дороге.
Наразі терміново потрібно знайти 9 тисяч гривень для початку боротьби.
Реквізити для допомоги пацієнтам гемовідділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні
Рахунок БО «МБФ “Янгол життя”»:
ПАТ КБ «Приватбанк»,
Р/рахунок 26006052917335,
МФО 323583,
ЄДРПОУ 40707580.
Номер картки Приватбанку для поповнення через Приват24 – 5169 3305 0948 8034.
Номер картки Приватбанку для поповнення через термінали – 5169 3324 0383 8066.
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Наталя – (099) 038-17-50,
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