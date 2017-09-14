15-річний футболіст із Кропивницького захворів на рак крові

15-річний Владлен Ткаченко з Кропивницького потребує допомоги.

Про це «УЦ» повідомили у благодійному фонді «Янгол життя».

Владлен грає у футбольному клубі «Зірка», планував своє життя присвятити футболу і здоровому способу життя. Однак у його життя увірвалася біда, рак крові.

У відділення він потрапив з критично низьким рівнем тромбоцитів і носовою кровотечею, яку не могли зупинити майже тиждень.

Діагноз – мієлобластний лейкоз – вже підтвердили, і терміново потрібно починати лікування. Хлопець живе з бабусею, ресурси цієї маленької родини дуже обмежені, а лікування попереду – довге, важке і дороге.

Наразі терміново потрібно знайти 9 тисяч гривень для початку боротьби.