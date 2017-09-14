6-річний Архип Котига потребує грошей на променеву терапію

Шестирічний олександрієць Архип Котига хворіє на лейкоз – рак крові.

Про це «УЦ» повідомили у благодійному фонді «Янгол життя».

З початку 2017 року хлопчик бореться за своє життя, він уже проходив лікування в дитячій обласній лікарні Кропивницького, потім – важкі блоки високодозової хіміотерапії в Києві.

Зараз йому дуже потрібна допомога на оплату променевої терапії в томоцентрі Кропивницького.

Загальна вартість – близько 100 тисяч гривень. На сьогодні не вистачає 65 тисяч гривень.