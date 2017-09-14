АТОшника, якого судять за постріл у наркодилера, змушують відмовитись від адвоката з Кропивницького

Учасника АТО з Помічної Іллю Орлова, якого судять за замах на вбивство у Маріуполі, змушують відмовитися від послуг адвоката з Кропивницького.

Про це «УЦ» повідомив батько Іллі Микола Орлов.

Військовослужбовець з Помічної Кіровоградської області Ілля Орлов знаходиться в Маріупольському СІЗО за підозрою у замаху на вбивство. Шостого травня 2017 року він нібито поранив пострілом з автомата чоловіка, який продавав неподалік військової частини наркотики.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив про цей випадок як про «розбірки» між покупцем наркотиків і наркодилером. Він написав у Facebook, що Орлов знаходився під впливом наркотиків.

Адвокат Іллі Галина Титаренко розповіла «УЦ» іншу версію: «Подія сталася шостого травня 2017 року. Ілля чи то з власної ініціативи, чи то за неофіційним наказом командування вирішив провчити торговця наркотиками, який постійно ошивався біля військової частини. Разом з двома своїми товаришами по службі Орлов, попередньо зідзвонившись з дилером, відправився на зустріч. Продавець наркотиків у процесі розмови зробив необережний рух у напрямку Іллі, і той випадково вистрелив».

Іллю Орлова того ж дня затримала поліція. Впіймали і наркодилера, у якого – наскрізне поранення плеча.

На першому судовому засіданні допитали потерпілого, який плутався у своїх свідченнях. Наступне планувалося на одинадцяте вересня.

«Одинадцятого [вересня] мав бути суд, але адвокат Іллі Галина Титаренко з Кропивницького не змогла поїхати в Маріуполь через хворобу, – сказав «УЦ» Микола Орлов. – Суддя почала кричати на Іллю, щоб він брав їхнього, маріупольського адвоката, бо суд, мовляв, не збирається підлаштовуватись під захисника, який не приїжджає на засідання».

Микола Орлов наголосив, що погодитись на пропозицію судді означає «підписати собі вирок».

Справу продовжать розглядати у жовтні. Покарання, яке загрожує Іллі Орлову, – до 15 років позбавлення волі.