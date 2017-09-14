На Кіровоградщину надійшли кошти для виплат «чорнобильцям»

Надійшли кошти для виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

12 вересня 2017 року для виплати компенсацій та допомог за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на рахунки управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів направлені кошти у сумі 1,575 млн грн.

За січень – серпень 2017 року на Кіровоградщині компенсації та допомоги отримали 5,8 тис. громадян на загальну суму 14,5 млн грн.