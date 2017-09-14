У Кропивницькому патрульні побилися з хуліганами й відібрали у них ножа (ФОТО)

Близько другої ночі 14 вересня увагу патрульних привернули четверо чоловіків, які розпивали алкогольні напої на капоті автомобіля ВАЗ-2170 та слухали гучно музику.

Інцидент стався на вулиці Генерала Жадова, йдеться у повідомленні патрульної поліції Кропивницького у Facebook.

На зауваження правоохоронців чоловіки відповіли нецензурною лайкою.

Під час складання протоколу про адміністративне затримання зав’язалася сутичка. В руках одного з громадян, 39-річного мешканця обласного центру, патрульні побачили ніж. Чоловік викинув небезпечний предмет на землю.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Дебоширів доправили до міського відділу поліції.

На трьох чоловіків склали адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП, справою власника ножа займатиметься слідчий.